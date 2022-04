President geeft opmerkelijke sneer aan media in vergunningskwestie

President Chandrikapersad Santokhi, heeft onlangs in De Nationale Assemblee verklaard, geen dusdanige reactie van Guyana te hebben ontvangen, waardoor hij het gevoel krijgt, dat er druk door de Guyanese regering wordt uitgeoefend. Volgens hem heeft hij alle berichtgevingen via de media vernomen, terwijl er op het hoogste niveau wordt gecommuniceerd door de twee regeringsleiders. “We kunnen geen kranten en mediaberichten als basis gebruiken. Ik kan slechts ingaan op zaken die wij formeel bespreken”, aldus president Santokhi.

Echter is de DA’91-voorzitster, Angelic del Castilho, niet te spreken over de reactie van de president. “Het is dezelfde media die toentertijd werd gebruikt om aan de macht te komen en die toen wel op handen werd gedragen, en die nu plotseling als onbetrouwbaar wordt aangemerkt” , liet de voorzitter weten in gesprek met een lokaal medium.

Volgens Del Castilho draait de president om de hete brij heen, en kan er tot nu toe geen concreet antwoord worden gegeven aan de gemeenschap, over het wel of niet beloven van visvergunningen aan de Guyanezen.

“De gemeenschap wil concreet weten of er wel of geen belofte is gedaan voor het verstrekken van een groot aantal visvergunningen aan Guyana. De president en de minister van Buitenlandse Zaken, waren duidelijk bezig het zaakje te verdraaien, door een uitleg te geven over statistieken met betrekking tot verstrekte vergunningen”, zei Del Castilho.

Volgens de DA’91-voorzitster kan zij zich niet voorstellen, dat het parlement concrete antwoorden verwacht, maar dat de president komt vertellen over visvergunningen die worden gebruikt voor meerdere boten, en dat zaken op het hoogste niveau worden besproken. “Het volk afleiden gaat in ieder geval niet lukken, omdat wij reeds ervaring hebben met Guyanezen in de kwestie van het Tigri gebied”, aldus Del Castilho.