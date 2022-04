Etnel adviseert regering goedkopere levensmiddelen uit Brazilië

NPS-parlementariër Patricia Etnel, verklaart in gesprek met een lokaal medium, de regering te hebben geïnformeerd over het importeren van goedkopere levensmiddelen uit Brazilië. Volgens haar is dit momenteel de beste manier om producten in de winkels goedkoper te maken. ‘Ik heb een dusdanig voorstel gedaan, dat deze goederen zelfs belastingvrij het land binnen kunnen komen, omdat het onze buren zijn”, vertelt Etnel. Zij geeft aan, geen voorstander te zijn van het verstrekken van pakketten, gezien volgens haar de gemeenschap daarmede niet is geholpen. “Jij bepaalt voor de mensen wat ze moeten eten en het is niet iets structureels. Morgen moeten ze weer naar de winkel om de dure producten te kopen”, aldus Etnel. Volgens haar kan ook een aanvang worden gemaakt met de aanpak van het armoedevraagstuk in ons land. De parlementariër doelde hiermee met het opzetten van een voedselbank. “Wanneer je zoiets opzet als regering, kun je het ook continueren. De mensen weten dan dat ze elke maand terecht kunnen voor hun voorraad. Je laat de mensen bovenal zelf bepalen wat ze willen. Het wordt een puntenkaartsysteem”, zei Etnel. Ze zegt dat het niet om iets nieuws gaat, omdat een organisatie in Suriname reeds bezig is met een soortgelijk model. “We zien ze wel steeds zoeken naar sponsoren, terwijl de regering al had moeten inkomen. Het verstrekken van pakketten is reeds achterhaald. Zelfs in rijke landen zijn er voedselbanken”, aldus de NPS-parlementariër.