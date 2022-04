President Chandrikapersad Santokhi is gisteren tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee, ingegaan op de erbarmelijke situatie van de bewoners in het binnenland, die volgens het staatshoofd, ‘’de regering enorme zorgen baart’’. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding (NCCR), is volgens de president, drukdoende hulp te verstrekken aan de bewoners van Brokopondo die getroffen zijn door wateroverlast. De situatie wordt door een cluster van ministers gemonitord in samenwerking met districtscommissaris Ludwig Mendelzoon van Brokopondo en het NCCR. ‘’We zullen alles doen om de gemeenschap te beschermen. De regering zal niemand in de steek laten”, benadrukte de president. De Meteorologische Dienst Suriname, heeft eerder de bevolking gewaarschuwd dat in de komende periode, ons land te maken kan krijgen met zware regenval. ‘’Uit een studie van wetenschappers moet nog blijken hoeveel zonlicht er is gedurende de dag is en hoeveel regen’’, zei de president. ‘’We moeten als land ook nagaan wat er gaande is met ons weer en klimaat. Dit heeft allemaal te maken met klimaatverandering. Er moet daarom een goede analyse gemaakt worden.’’ Volgens Santokhi moeten er nationaal, regionaal en mondiaal maatregelen worden getroffen. ‘’Ook moet aan de bewoners van Brokopondo die wateroverlast ondervinden, uitgelegd worden dat ze hoger op moeten gaan wonen. We hebben deze situatie eerder gehad”, zei de president. Er zal ook infrastructuur worden aangelegd. Om te inventariseren welke hulp er nog nodig is in de getroffen gebieden, zal een parlementaire delegatie zich vandaag ter plekke oriënteren.