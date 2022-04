Sewdien blijft op standpunt over niet verstrekken visvergunningen

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien, heeft in een televisie interview verklaard, ‘’niet van zijn standpunt gedreven te kunnen worden’’. Volgens hem is het wettelijk niet mogelijk visvergunningen aan Guyanese vissers te verstrekken om activiteiten te ontplooien in Surinaamse wateren. Hij geeft verder aan, nimmer documenten te hebben getekend bij zijn bezoek aan Guyana. “We hebben slechts gesproken over de uitschakeling van de tussenhandelaren. Dit gezien de mensen de vergunningen aanvragen, en tegen torenhoge bedragen doorverhuren aan de Guyanese vissers. Guyana heeft daar moeite mee. Ik heb ze toen gezegd, laten de vissers mij een foto sturen van hun vergunning, zodat ik kan natrekken, wie de aanvragers zijn en de vergunningen vervolgens intrekken. Tot de dag van vandaag heb ik geen foto’s ontvangen”, aldus de bewindsman. Volgens Sewdien zou Guyana zelf hebben voorgesteld, de vergunning rechtstreeks aan de vissers te verstrekken, waarop hij ze vanaf dat moment erop zou hebben gewezen, dat het niet mogelijk is. “Dat er nu plotseling wordt gesproken over het verstrekken van 150 vergunningen op basis van wederzijdse afspraken, schetst mijn verbazing”, aldus de minister. De bewindsman zegt zelf uit de visserijsector te komen en dus weet welke strijd Surinaamse vissers toen hebben geleverd voor het behoud van hun visgrondgebied. “Ik zal dat nimmer overboord gooien. Van de Guyanezen weten we dat ze fighters zijn en hun wil willen doordrukken. Dat hebben we gezien in het Tigri gebied. Wij zijn koelbloediger en zullen trachten zaken via dialoog op te lossen”, aldus Sewdien.

President ontkent belofte

De president liet ook weten, dat niemand de regering onder druk zal zetten visvergunningen te verstrekken. Volgens hem wordt op het hoogste niveau gecommuniceerd door de twee staatshoofden. De president liet verder weten, dat er op een geordende en gestructureerde wijze, overleg tussen de twee landen gaande is. De informatie wordt op dit moment verzameld. Santokhi vertelde dat beweerd wordt dat er 150 visvergunningen zijn, die aan de Guyanese kant gebruikt worden.

Er wordt onderzocht of het inderdaad gaat om vergunningen die officieel zijn uitgegeven door LVV. Verder wordt nagegaan, wie de ministers zijn die eventueel de vergunningen, hebben verstrekt. Aan de Guyanese kant wordt ook beweerd, dat het om visvergunningen gaat, die vanwege de Surinaamse zijde zijn gegeven en kopieën van die vergunningen aan de Guyanese vissers zijn verstrekt. Volgens NDP-parlementariër, Rabin Parmessar, neemt de president een loopje met het parlement, door niet concreet te reageren op gestelde vragen. Hij zegt slechts te willen weten of er wel of geen afspraken zijn gemaakt met de Guyanese president over het verstrekken van 150 vergunningen. Dit gezien de Guyanese overheid ervan overtuigd is, dat dit wel het geval is geweest. De president wuifde dit volgens Parmessar weg door te stellen, dat niet alles in de media serieus genomen moest worden.