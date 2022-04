OPEC+ olieproductie daalt, maar Venezuela pompt 40.000 b/d meer in maart

De productie van ruwe olie door de OPEC en haar bondgenoten, daalde in maart van februari voor het eerst in meer dan een jaar, zo blijkt uit het laatste S&P Global Commodity Insights-onderzoek, wat bijdroeg aan een krapper wordende markt die door Rusland en Oekraïne in beweging werd gebracht oorlog. Westerse sancties begonnen de oliestromen van de primaire niet-OPEC-partner Rusland te doorbreken, en aanzienlijke verstoringen in Kazachstan en Libië leidden ook tot een lagere productie van de coalitie, zo bleek uit het onderzoek. De dertien leden van de OPEC verhoogden de productie met 60.000 b/d tot 28,73 miljoen b/d, maar dat werd meer dan gecompenseerd door een daling van 160.000 b/d door de negen bondgenoten van het blok, die 13,91 miljoen b/d pompten. Met de netto-daling van 100.000 b/d sprong de steeds groter wordende kloof tussen de OPEC+-productie en quota’s naar een recordhoogte van 1,24 miljoen b/d, wat nog meer twijfel doet rijzen over het vermogen van de groep om aan de groeiende wereldwijde vraag naar olie te voldoen en terug te keren naar pre-pandemische niveaus in 2022.

De daling was de eerste sinds februari 2021, toen Saoedi-Arabië een eenzijdige vrijwillige verlaging van 1 miljoen b/d instelde om de markt te ondersteunen die op dat moment nog wankel was door oplevende gevallen van coronavirus.

Sinds augustus heeft de producentengroep zich gehouden aan een plan om de quota geleidelijk met 400.000 b/d per maand te verhogen, maar heeft ze te maken gehad met toenemende druk van de VS, India, Japan en andere grote olie verbruikende landen voor versnelde leveringen om stij-gende energieprijzen af ​​te wenden.

Maar verschillende landen hebben hun outputdoelstellingen al maanden niet gehaald, en het tekort in maart resulteerde in een nalevingscijfer van 148% voor de 19 leden met quota, volgens berekeningen van S&P Global. Iran, Libië en Venezuela zijn vrijgesteld van quota onder de OPEC+-overeenkomst. Bezorgdheid over de productiecapaciteit van de OPEC+, in combinatie met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de herstellende vraag naar olie, hebben ertoe bijgedragen dat de Platts Dated Brent-benchmark de afgelopen weken is gestegen tot bijna USD 140/b, hoewel deze op 7 april daalde tot USD 98,28/b als het Internationaal Energieagentschap kondigde een vrijgave van 120 miljoen vaten aan uit strategische aardoliereserves, onder leiding van de VS. OPEC+-functionarissen hebben de volatiliteit toegeschreven aan geopolitiek, en niet aan marktfundamentals.

Productie ellende

OPEC-spil Saoedi-Arabië dat een aanzienlijke reservecapaciteit lijkt te hebben, hield zijn productie in maart stabiel op 10,25 miljoen b/d, zo bleek uit het onderzoek. Ship-tracking-gegevens gaven aan dat de export in de loop van de maand daalde, maar verschillende ondervraagde analisten zeiden dat raffinaderij-runs en de genoemde opslagvolumes mogelijk ook zijn toegenomen.

Niet-OPEC-leider Rusland, getroffen door westerse sancties tegen zijn financiële sector, zag zijn ruwe productie dalen tot 10,04 miljoen b/d, zo bleek uit het onderzoek. Veel handelaren zijn gestopt met transacties met Russische grondstoffen, en analisten verwachten dat de productie stilgelegd zal worden in april en mei, hoewel sommige stromen naar Aziatische klanten verschuiven. Zowel Saoedi-Arabië als Rus-land hadden quota van 10,33 miljoen b/d voor de maand. Het buurland Kazachstan zag de productie het meest teruglopen, waarbij stormschade aan de laadterminal van de CPC-leiding voor grote verstoringen zorgde. De Kazachse productie bedroeg in maart 1,55 miljoen b/d en functionarissen hebben gewaarschuwd voor verdere ge-volgen in april van de storing. De Libische productie daalde in maart met 50.000 b/d, waarbij het grootste olieveld van het land, Sharara, van 3 tot 8 maart werd gesloten vanwege burgerlijke onrust. Het veld Elephant, of El Feel, blijft offline vanwege sabotage, zeiden functionarissen.

Irak, Venezuela omhoog

Onder de winnaars zag Irak de grootste stijging, met 4,34 miljoen b/d, iets minder dan het quotum van 4,37 miljoen b/d. Het land bracht begin maart zijn gigantische West Qurna 2-veld ongeveer twee weken terug van onderhoud en zag ook zijn Nassiriya-veld aan het begin van de maand een paar dagen verstoord vanwege protesten. Bronnen en satellietgegevens wezen op een aanzienlijke voorraadopbouw.

Venezuela boekte in maart een winst van 40.000 b/d, zo bleek uit het onderzoek, waarbij het profiteerde van de komst van twee ladingen Iraans condensaat die een heropleving van de productie in de Orinoco-gordel mogelijk maakten. Om de extra zware ruwe olie uit de regio te winnen, is verdunningsmiddel nodig, dat door de Amerikaanse sancties voor Venezuela moeilijk te verkrijgen is geweest, hoewel Iran vrachten heeft verzonden op grond van een bilaterale overeenkomst. De onderzoekscijfers die de productie van putmonden meten, zijn samengesteld met behulp van informatie van functionarissen, handelaren en analisten van de olie-industrie, evenals het beoordelen van eigen scheepvaart-, satelliet- en inventarisgegevens.

Bron: S&P Global Platts