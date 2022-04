Gajadien: ‘Aantal parlementariërs hebben recent grond ontvangen’

VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, is er niet over te spreken, dat huidige volksvertegenwoordigers binnen zeer korte tijd domeingronden op hun naam overgeschreven hebben gekregen, terwijl andere burgers al jaren wachten op een antwoord van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, Grond en Bosbeheer. Dit zei hij afgelopen week tijdens een huishoudelijke vergadering van het parlement. Volgens de parlementariër is de regering hier debet aan, gezien er een wet is opgenomen die de overheid verplicht, over te gaan tot publicatie van de door haar verstrekte domeingronden. Echter is dit vanaf de vorige regering niet meer geschied en is de huidige regering op dezelfde voet doorgegaan. Volgens de parlementariër had hij toen reeds melding gemaakt van deze kwestie en zal hij nu daar zijn partij deel uitmaakt van de regering, er zeker niet mee stoppen.

Gajadien zegt reeds een brief naar de president gericht te hebben over de publicatie van de namen.

Indien dit volgens hem niet geschiedt geeft de parlementariër aan, geen andere keus te hebben dan de regering voor het gerecht te slepen. Ook binnen het parlement verklaarde Gajadien reeds melding te hebben gemaakt over de kwestie. Hij zegt harde bewijzen te hebben over de snelle afhandeling van grondpapieren op naam van parlementariërs, terwijl de regering praat over het inlopen van een jarenlange achterstand.

Volgens de parlementariër zijn er projecten, waarbij burgers nog steeds op hun beschikking wachten. “De regering had transparantie beloofd, en het tegengaan van corruptie. Laat ze de gegevens publiceren, zodat de gemeenschap kan meehelpen controleren”, aldus Gajadien