Leden van de Hondenbrigade van de politie, hebben op dinsdag 19 april in een vliegtuig op de Internationale Johan Adolf Pengel Luchthaven, drie pakken drugs, vermoedelijk cocaïne met een gewicht van 4,5 kilogram, aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen en overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade die belast is met het verder onderzoek. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.