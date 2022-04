‘Wij hebben documenten van toezegging en zullen die beschikbaar stellen’

Visvergunningen-kwestie met Suriname moet snel opgelost worden

De Guyanese minister van Landbouw Zulfikar Mustapha, heeft onlangs meegedeeld tegenover het medium News Room Gy, dat Guyana over documenten beschikt, waaruit duidelijk blijkt, dat Suriname daadwerkelijk een toezegging voor visvergunningen heeft gedaan. Vorig jaar sloot Suriname een overeenkomst met Guyana, die inhoudt dat – indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt – er rechtstreeks 150 visvergunningen aan 150 Guyanese vissers zouden kunnen worden verstrekt. Tot nog toe zijn er geen vergunningen verleend.

Irfaan Ali, president van Guyana, zegt dat hij voortdurend in contact is met president Chandrikapersad Santokhi, in een poging om de kwestie snel op te lossen. Ali geeft toe, dat er moeilijkheden zijn geweest om het proces vooruit te helpen. ‘’We zijn twee buurlanden en we moeten dit oplossen op een manier waar zowel beide landen als onze vissers van kunnen profiteren, want we worden geconfronteerd met enorme problemen‘’, aldus Ali.

Guyana heeft volgens Ali, ‘’investeerders van over de hele wereld met open armen ontvangen, of zij nu uit Trinidad of uit Suriname komen’’.

‘’We hebben grote investeerders uit Suriname die hier investeren en ik denk dat het niet meer dan eerlijk is dat dit probleem zo snel als mogelijk wordt opgelost”, aldus het Guyanese staatshoofd.

Suriname had in augustus 2020, ermee ingestemd om ongeveer 150 SK-visvergunningen te verlenen aan Guyanese vissers. De afgifte stond gepland voor januari 2022, maar onlangs werd bekendgemaakt, dat het proces on hold is gezet, aangezien volgens de minister van Landbouw, Veeteelt en visserij, Prahlad Sewdien, de Surinaamse wetgeving het niet toelaat dergelijke vergunningen te verlenen. Hoewel visvergunningen wettelijk niet overdraagbaar zijn, worden ze volgens Ali verkocht of verhuurd aan Guyanese vissers die eigenaar zijn van een boot. ‘’Het is een uitbuitende regeling die al tientallen jaren aan de gang is’’, stelde Ali.

Beschikbare documenten

Mustapha bevestigde, dat Suriname had toegezegd de SK-vergunningen te verlenen. De bewindsman stelde over documenten te beschikken waaruit de toezegging blijkt. ‘’Ik zal ervoor zorgen dat die documenten beschikbaar worden gesteld aan de pers’’, zei Mustapha tegen News Room Gy.

Gevraagd naar de verbodsbepalingen in Suriname die de afgifte van de vergunning illegaal maken, zei Mustapha dat dit onderdeel was van de besprekingen tussen Guyana en Suriname en in een door Suriname aan Guyana voorgelegd voorstel, werd een legale weg rond die voorschriften voorgesteld. ‘’Toen we die besprekingen hadden, werd met al deze zaken rekening gehouden en wat de Guyanezen moeten doen om van de vergunning te profiteren. Zoals ik al zei, heb ik documenten om het voorstel van de Surinamers te laten zien, hoe het kan gebeuren. Dus het is een non-issue‘’ aldus Mustapha.