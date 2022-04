Covid-19 onder controle, maar voorzichtigheid blijft geboden

Na bijkans twee jaar, is besloten de Covid-19 beperkende maatregelen met ingang van 14 april, volledig op te heffen. Het samenscholingsverbod en alle andere activiteiten die verboden waren, zijn weer toegestaan. Zo is het uitsluitend met inachtneming van de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke Covid-19 preventieprotocollen, voorbereid en geautoriseerd door het Outbreak Management Team, toegestaan om commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben evenals commerciële en privé evenementen.

President Chandrikapersad Santokhi deelde gisteren tijdens een persconferentie mee, dat Covid-19 momenteel ‘’redelijk onder controle is’’. Volgens het staatshoofd is er na evaluatie en adviezen, besloten de beperkende maatregelen volledig op te heffen. Met het opheffen van de maatregelen, wordt er gehoopt dat de druk op de zorg daalt. Er zal volgens de president, een ander beleid ontwikkeld worden. ‘’Het is tijd om de vrijheid terug te geven aan de samenleving en al haar sectoren, na de vele offers die door hen gebracht zijn.‘’

De president benadrukte, dat het coronavirus er nog steeds is. ‘’Daarom moeten we voorzichtigheid blijven betrachten. Er wordt sterk aanbevolen de MoHaNa-regels strikt na te leven in besloten ruimtes‘’, aldus het staatshoofd. Het naleven van de overige maatregels, moet volgens Santokhi niet alleen overgelaten worden aan de regering. Hij riep de totale gemeenschap op nog altijd voorzichtig te zijn.