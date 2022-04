Jogi geeft eerlijke mening over minister SoZaVo

Hoewel het de president is die ministers benoemt en of ontslaat, is volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi, nu reeds gebleken dat de minister van Sociale Zaken, Uraiqit Ramsaran, één van de zwakke bewindslieden is die gereshuffeld zou moeten worden. Dit zei de parlementariër in gesprek met een lokaal medium. Volgens hem is de minister niet in staat geweest het armoedevraagstuk aan te pakken, ofschoon er SRD 600 miljoen beschikbaar werd gesteld door de regering. Jogi zei dat uit dit bedrag nauwelijks iets is besteed en dat de president de schuld hiervoor krijgt, terwijl de opdracht al geruime tijd werd gegeven, de problemen van de mensen in nood, aan te pakken.

Jogi zei, dat de meeste zwakke schakels in zijn partij zitten. Echter wenste hij de namen van deze ministers niet te noemen. Wel is duidelijk, dat Jogi het vaker aan de stok heeft met de minister van Openbare Werken, Riad Nurmohammed. De laatste zou zelfs een verbod hebben ingesteld aan de parlementariër het ministerie te betreden. Ook de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Prahlad Sewdien, werd flink onder vuur genomen door Jogi. De parlementariër is van mening dat de minister niets betekent voor de landbouwsector.

Wat betreft de minister van Economische Zaken, Saskia Walden, is het reeds duidelijk dat zij vervangen wordt. Zij zou aansluitend aan haar reshuffeling reeds verlof hebben opgenomen. De geruchten over vervanging van de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, gaan ook al enige tijd rond. Volgens bronnen zal Ramadhin tot algemeen directeur van het ministerie worden benoemd.

Volgens de woordvoerder van de president, Alven Roosveld, is de reshuffeling aanstaande dinsdag een feit, en zijn er reeds gesprekken gevoerd met de ministers die worden bedankt. Ook de plooien lijken gladgestreken te zijn aan de kant van Abop en heeft de vicepresident beloofd, mee te zullen werken aan een reshuffeling. De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, wordt daar gezien als de zwakke schakel.