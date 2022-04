Ramdin brengt beleefdheidsbezoek aan premier Mottley

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft op maandag 11 april een beleefdheidsbezoek gebracht aan de premier van Barbados, Mia Amor Mottley. Dit bezoek was het sluitstuk van het bezoek aan Barbados voor het hernieuwen en intensiveren van de samenwerking tussen beide landen. Tijdens deze ontmoeting is er voornamelijk ingegaan op de resultaten van de diverse gesprekken die zijn gevoerd met de regering van Barbados en met vertegenwoordigers van diverse regionale organisaties in Barbados, waaronder de Caribbean Development Bank, het Caribbean Development Fund en de Caribbean Export Development Agency. Ook is het belang van de samenwerking tussen de wederzijdse private sectoren benadrukt, waarvoor eveneens een delegatie van diverse vertegenwoordigers van het Surinaams bedrijfsleven is afgereisd naar Barbados. De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben vruchtbare gesprekken kunnen voeren met hun counterparts, terwijl tijdens een Business Forum overheidsvertegenwoordigers en de private sector van beide landen, van gedachten hebben kunnen wisselen.

Premier Mottley uitte zich positief over het voorstel van Suriname om de bilaterale samenwerking naar het hoogste niveau te tillen. Hiertoe zal zij samen met president Santokhi in de marge van de aanstaande Caricom staatshoofdenvergadering, de eerste aanzet daartoe geven.