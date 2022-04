PAHO-directeur waarschuwt voor nieuwe Covid-golf

Aantal nieuwe infecties op sommige plaatsen opnieuw toegenomen

Tijdens een persconferentie die werd gehouden door de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de huidige Covid-19-situatie in Amerika, werd onthuld dat, hoewel de besmettingsgevallen en sterfgevallen in de meeste landen aanzienlijk zijn afgenomen, het aantal nieuwe infecties op sommige plaatsen opnieuw begint te stijgen, met name in landen waar het toerisme en het reizen is toegenomen in combinatie met de versoepeling van de volksgezondheidsmaatregelen. De directeur van de PAHO, Dr. Carissa F. Etienne, herinnerde de regio in haar openingstoespraak op de briefing eraan, dat wat er elders in de wereld is gebeurd vaak een voorbode is van waar Amerika mee te maken kan krijgen, daarbij verwijzend naar de recente dramatische COVID-19 pieken in Europa en Oost-Azië, die werden veroorzaakt door de BA.2 Omicron-subvariant. “We hebben keer op keer gezien hoe de infectiedynamiek in Europa hier slechts een paar weken later wordt weerspiegeld. In feite is Omicron BA.2 al gedetecteerd in 8,7% van de sequenties die zijn gerapporteerd uit Zuid-Amerika in wereldwijde databases,” zei Dr. Etienne, die ook opmerkte dat in Noord-Amerika, specifiek Canada, het aantal gevallen met één derde toenam in de afgelopen week, terwijl het aantal ziekenhuisopnames met tien procent toenam.

Bovendien registreert de regio nog steeds elke week meer dan 620.000 nieuwe besmettingsgevallen, en 15 Caribische landen en gebieden beginnen al een golf van nieuwe infecties te zien. Dr. Etienne merkte verder op dat het aantal sterfgevallen in sommige landen is gestegen, maar verklaarde dat dit zou kunnen zijn veroorzaakt door landen die de oorzaak van eerdere sterfgevallen opnieuw hebben geclassificeerd en deze vervolgens als Covid-19-sterfte hebben aangemerkt. Desalniettemin benadrukte de PAHO-directeur het feit dat het risico van verdere pieken niet kan worden genegeerd. “We kunnen het risico van verdere COVID-19-pieken in andere delen van de regio niet negeren. We moeten het samen onder ogen zien, met voorzichtigheid maar ook met vertrouwen, omdat we weten wat er nodig is om onze mensen te beschermen. Ten eerste is het belangrijk om door te gaan met het opvullen van vaccinatielacunes om de meest kwetsbaren te beschermen”, verklaarde ze, wijzend naar de grotere kans op ziekenhuisopname bij ouderen en immuungecompromitteerde personen. Tijdens de persconferentie werd ook bekend dat meer dan 685 miljoen mensen in de regio volledig zijn ingeënt. Maar volgens de PAHO-directeur is er nog meer werk aan de winkel, waaronder het voor iedereen gemakkelijk toegankelijk maken van COVID-19-tests en -vaccinatie om nieuwe uitbraken te voorkomen en gezondheidsstelsels te beschermen in het geval dat er een toename van het aantal gevallen is. “Landen moeten dit virus ook blijven volgen om voorbereid te blijven op wat komen gaat. Tijdens de pandemie zijn testen een cruciaal hulpmiddel geweest om de verspreiding van COVID te volgen. Maar vandaag hebben sommige landen hun teststrategieën gewijzigd, waardoor het moeilijker wordt om een ​​volledig beeld te krijgen van BA.2 in onze regio. Landen moeten de testcapaciteit behouden, zodat we niet blind zijn voor deze volgende golf”, zei ze.

De PAHO-directeur, die benadrukte dat de pandemie nog niet voorbij is, benadrukte de noodzaak om voorzichtig te zijn en op de hoogte te blijven van elementaire gezondheids- en veiligheidsprotocollen, of het nu gaat om reizen of thuisblijven, om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Deze omvatten altijd het dragen van een goed passend masker wanneer u zich in de buurt van andere mensen bevindt, ten minste één meter afstand van anderen houden en het vermijden van de drie C’s (gesloten ruimtes met slechte ventilatie, drukke plaatsen en instellingen met nauw contact), zelfs wanneer de beperkingen zijn versoepeld.

Een andere topprioriteit, zei Dr. Etienne, is dat landen op feiten gebaseerde beslissingen blijven nemen. Ze verklaarde dat de afgelopen weken veel landen in Amerika de maatregelen op het gebied van de volksgezondheid hebben teruggeschroefd, sommige op een later tijdstip. “Naarmate de reisbeperkingen werden versoepeld, steeg het aantal gevallen in landen die afhankelijk zijn van toerisme, vooral in delen van Noord-Amerika en het Caribisch gebied waar de vaccinatiegraad laag is”, zei ze. De PAHO-persbriefing komt slechts één dag voor Wereldgezondheidsdag, die zal worden gevierd onder het thema ‘Onze planeet. Onze gezondheid.” Verwijzend naar het thema, sprak de directeur ook over klimaatverandering en deed zij een dringende oproep aan de landen in de regio om samen te werken om niet alleen deze volgende fase van de pandemie het hoofd te bieden, maar ook de klimaatcrisis, in een poging om een ​​gezondere en duurzamere toekomst te bewerkstelligen. “Het valt niet te ontkennen dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt voor de gezondheid van onze regio. Hogere temperaturen en luchtvervuiling hebben geleid tot een toename van hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen in Amerika. Extreme weersomstandigheden, droogtes en bosbranden hebben tot misoogsten geleid en mensen uit hun huizen verdreven, waardoor ondervoeding en gedwongen migratie zijn ontstaan”, zei ze. Terwijl we ons voorbereiden op de volgende noodsituatie, voegde ze eraan toe, rekenen PAHO en WHO erop dat landen in heel Amerika van gezondheid hun collectieve prioriteit blijven maken.