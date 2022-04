Jetair Caribbean begonnen met vluchten naar Suriname

De op Curaçao gevestigde luchtvaartmaatschappij Jetair Caribbean bedient Suriname nu met een wekelijkse vlucht die zou kunnen toenemen, afhankelijk van de vraag, zeiden functionarissen. Toen de eerste rechtstreekse vlucht tussen Willemstad-Paramaribo deze week aankwam op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven, zei de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana dat het een “historisch moment” was.

Hij zei dat de extra luchtbrug een pluspunt was voor de toeristische sector van het eiland en ervoor zal zorgen dat Suriname kan profiteren van meer zakelijk en recreatief luchtverkeer. Jubithana zei, dat het de regering ook zou helpen bij het bereiken van haar doel om van Suriname een hub te maken – een strategisch startpunt om de meeste bestemmingen binnen en buiten het Caribisch gebied te bereiken.

“Curaçao is de bestemming bij uitstek en aangezien de relatie tussen Suriname en Curaçao tot ver in het verleden teruggaat, heeft Jetair ervoor gezorgd om hier een vliegroute te creëren”, aldus Jetair CEO, Robert Maas.

“Onze vrienden en familieleden in Suriname en Curaçao, kunnen elkaar nu zien door in het vliegtuig te stappen en na drie uur hun bestemming te bereiken.” De directeur van de luchtvaartmaatschappij, Antonio Ribeiro, die beloofde dat de luchtvaartmaatschappij op tijd zal zijn, zei te verwachten dat beide landen zullen profiteren van de nieuwe dienst. Ribeiro zei dat Suriname had aangegeven moeite te hebben met het leggen van verbindingen met andere landen en dat het daarom was dat Jetair toestemming zocht om naar het Nederlandstalige land te vliegen. “We hebben begrepen dat deze verbinding met het eiland zeer welkom is en we reageren hierop met een keer per week een vlucht. Als er meer nodig is, kunnen we uitbreiden’, zei hij. Jetair, die in 2018 in het Caribisch gebied begon, verzorgt momenteel andere routes tussen onder meer Jamaica, Sint Maarten en Barbados. De eerste vlucht naar Suriname kwam toen Caribbean Airlines na meer dan twee jaar de reguliere vluchten naar het land hervatte. In maart 2020 werden vluchten van Trinidad en Tobago naar Suriname stopgezet vanwege de covid-pandemie.