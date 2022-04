Surinam Airways is een samenwerking aangegaan met de organisatie van het Soul Beach Music Festival, dat wordt gehouden van 25 – 30 mei aanstaande, tijdens het Memorial Day weekend op Aruba. Surinam Airways is aangesteld als exclusief (aangewezen) verkooppunt voor de festivaltickets in Suriname. Wie dit festival wil bezoeken, kan voor een aantrekkelijk pakket terecht bij Surinam Airways.