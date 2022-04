Dc Bhola benadrukt samenhang bestuursdienst en milieu

In verband met Wereldgezondheidsdag heeft het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost, enkele activiteiten ontplooid. Het begon met toespraken gevolgd door een wandelloop naar de Palmentuin. Met de wandelloop werden de medewerkers gemotiveerd om te bewegen voor een goede gezondheid. Deze activiteiten vonden plaats op vrijdag 8 april.

Het thema van Wereldgezondheidsdag 2022 is: ‘Our planet, our health’. Hoewel de Wereldgezondheidsdag op 7 april wordt herdacht, zei Ricardo Bhola, districtscommissaris Paramaribo Noord-Oost, dat de activiteiten rond dit thema moeten voortgaan. “De gekozen dag van 7 april geldt slechts als wake-up call om te werken aan het milieu, maar dat wil niet zeggen dat we moeten stoppen”, zegt de burgervader.

De bestuursdienst heeft een handhavingsrol als het gaat om het waarborgen van een gezond milieu. Het toezicht houden en handelen bij vervuiling van riolen, vetputten alsook vuilophaal valt hieronder. Ook de procedure en het nodige buurtonderzoek voor het geven van vergunningen aan bedrijven om geluidsoverlast of ander soort milieuvervuiling te voorkomen, maakt deel uit van de werkzaamheden. De afdeling Milieu Gezondheidsdienst (MGD) binnen het commissariaat heeft een directe rol hierbij.

Verder zal gewerkt worden om de samenleving bewust te maken van de negatieve effecten van milieuvervuiling in lijn met de klimaatverandering. Hiervoor wordt in samenwerking met particulieren gewerkt aan betere vuilverwerking, waarbij glas en plastic wordt gerecycled. De burgervader roept op om gebruik te maken van de verschillende units voor het scheiden van afval om te werken aan een schonere aarde.