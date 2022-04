Nurmohamed: ‘Waterproblematiek kan niet binnen een jaar worden opgelost’

Uitvoering fysieke werkzaamheden in januari 2023

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), heeft onlangs tegenover een lokaal medium verklaard, dat het probleem van wateroverlast niet binnen een jaar opgelost kan worden. Er wordt samen met andere ministeries gewerkt aan een effectieve oplossing voor het probleem. Dit betreft het ontwateringssysteem in Paramaribo en de onderzoeksfase van het Saramaccakanaal. Het project wordt gefinancierd door de Wereldbank. Volgens Nurmohamed is er assistentie aangevraagd om het alarmsysteem van OW te verbeteren, om daardoor de samenleving vroegtijdig te waarschuwen voor potentiële calamiteiten die zich kunnen voordoen tijdens de regentijd die voor behoorlijke wateroverlast kunnen zorgen.

Volgens de bewindsman moet er verandering komen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Daarmee is het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) belast om de nodige maatregelen te treffen. Wat betreft de agrarische gebieden, moet er door OW inpoldering plaatsvinden voor betere bescherming, omdat die gebieden vruchtbare gronden bezitten en die gronden zijn laag gelegen. De OW-topman garandeert dat in januari 2023 van start zal worden gegaan met de fysieke werkzaamheden. De effecten van de werkzaamheden zullen niet alleen in Paramaribo merkbaar zijn, maar ook in het district Saramacca. Tot op dit moment zijn de niet-fysieke werkzaamheden gaande, zoals werkzaamheden in onderzoek , begrotingen voor aanpak en tekeningen. De afgelopen jaren zijn er genoeg studies uitgevoerd omtrent de oplossingsmogelijkheden van wateroverlast. Nurmohamed is de mening toegedaan, dat elke burger een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van wateroverlast en dat de samenleving zich bewust moet worden van de gevolgen die milieuvervuiling met zich meebrengt. “Het project bestaat uit een paar onderdelen zoals het uitbaggeren van het Saramaccakanaal en vervanging van de sluisdeuren. Daarenboven komt er een nieuw voorspellingsrapport voor de komende tientallen jaren over de waterproblematiek in Paramaribo en het district Wanica”, aldus Nurmohamed.