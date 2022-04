Autobestuurder overleden bij frontale botsing

De 56-jarige autobestuurder Lalkapersad Budram is op zondag 10 april bij een frontale botsing met een pick-up aan de Martin Luther King (MLK) weg, ter plaatse overleden. De politie van het bureau Latour kreeg omstreeks 06.30 uur in de morgen de melding van een aanrijding met dodelijk afloop aan de MLK-weg ter hoogte van mast S-35. De wetsdienaren deden de locatie aan en bleek het te gaan om een frontale botsing tussen een personenauto die bestuurd werd door Lalkapersad en een pick-up. Onderzoek wees uit dat Lalkapersad over voornoemde weg reed. Hij kwam vanuit de richting van Latour en ging richting Livorno. Op een bepaald moment kwam hij ter hoogte van mast S-35 door tot nog toe onbekende reden op de rijhelft van zijn tegenligger, met het voor Lalkapersad noodlottige gevolg. De bestuurder van de pick-up en zijn twee mede-inzittenden hebben letsels opgelopen en werden met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Zieken-huis Paramaribo. De bestuurder die in het bezit is van een Surinaams rijbewijs, verkeerde niet onder invloed van alcohol. De materiële schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. Het ontzielde lichaam van Lalkapersad Budram is in opdracht van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.