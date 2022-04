NH-medewerkers krijgen certificaat uitgereikt

Vijfenveertig personeelsleden van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, waaronder afdelingshoofden en medewerkers, hebben deelgenomen aan de training ‘Zoom’ van Kime learning to teach online. De training duurde in totaal vijf dagen. De deelnemers hebben allen het traject succesvol afgerond en kregen op donderdag 7 april hun certificaat in ontvangst, uit handen van de trainers Maikel Watson en Nancy Goede. Het ministerie heeft zich in het kader van institutionele versterking voorgenomen trainingen te laten verzorgen aan haar medewerkers. Ook om het feit dat de covid-pandemie, die in 2020 uitbrak, in Suriname toch gezorgd heeft voor een versnelde adaptatie van een nieuwe virtuele trend: online studeren en – deelnemen aan zoommeetings, hetgeen een ‘mind shift’ en enige mate van ervaring vereist. Het doel van de training komt tot uiting in de effectiviteit, de bereikbaarheid en flexibiliteit inzake de interne als externe communicatie en het delen van informatie onder de NH-medewerkers. Dit, ook ten bate van de groei en ontwikkeling van het ministerie. Minister David Abiamofo sprak tijdens zijn toespraak de hoop uit dat de medewerkers met de opgedane kennis in staat zullen zijn de vaardigheden toe te passen bij werkprocessen. ‘’Met deze training is een nieuwe weg ingeslagen. NH zal meebewegen met de moderne technologie, zodat te allen tijde collectief ongekende successen kunnen worden geboekt’’, aldus de minister. Trainer Watson drukte de deelnemers op het hart zich meer te gaan verdiepen in de materie ‘zoom meetings’ en vooral continu hun nieuwe kennis toe te passen.