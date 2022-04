Ondanks beperkte financiële middelen krijgen patiënten geavanceerde behandelingen

Ramadhin: ‘We lopen niet 30 jaar achter in kennis’

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt in gesprek met de krant, dat zijn uitspraak dat de gezondheidszorg ruim 30 jaar achterloopt, uit de context is gehaald. Volgens hem hebben door de jaren heen, doctoren van alles gedaan om met de tijd mee te gaan. Ondanks de beperkte financiële middelen, heeft men gebruik gemaakt van geavanceerde behandelingen binnen de ziekenzorg. De eerder gedane uitspraken van Ramadhin hadden betrekking op het feit, dat Surinaamse specialisten niet gelijk mee kunnen gaan met de ontwikkelingen op bijvoorbeeld farmaceutisch gebied. ‘’Vooral hebben wij niet de mogelijkheid, gezien het landelijk budget, om gelijk mee te gaan met alle nieuwe aanbevelingen die er bestaan in de wereld.”

Wanneer er moderne medicatie is ontwikkeld of als er nieuwe protocollen zijn, duurt het een aantal jaren voordat Suriname echt direct meegaat met alles. De medicamenten zijn er en de doctoren weten waarover het gaat, maar het duurt wel even voordat het besef bij de regering ontstaat, ondanks het advies van specialisten. Maar ondanks het besef is de regering afhankelijk van de beschikbare financiële middelen”, aldus Ramadhin. Bij bepaalde geneesmiddelen worden volgens hem wel continu geëvalueerd of de nieuwe vervangende medicijnen beter zijn en minder bijwerkingen hebben. Alleen het kostenaspect speelt vaak een grote rol voor de overheid. “Landen die financiële problemen hebben kunnen helaas niet altijd direct meegaan met de nieuwste ontwikkelingen. Er zijn wel apotheken die zelf bepaalde medicatie importeren en de mensen die het zich kunnen permitteren schaffen die dan wel aan op eigen kosten. We lopen dus niet 30 jaar achter in kennis, want we zijn het eerste land in het Caribisch gebied met Cardio-chirurgie. Onze landelijke protocollen worden vastgesteld op basis van realistische mogelijkheden die wij in Suriname kunnen aanbieden. Het zijn geen protocollen waarbij doctoren gelijk grijpen naar de nieuwste medicijnen en dan gelijk verwachten, dat de overheid in zal komen. De doctoren zullen over het algemeen altijd eerst de situatie van de persoon bekijken, alvorens zij de duurste medicatie voorschrijven”, stelt de minister tegenover De West.

Soms worden onder druk van doctoren en de maatschappij, bepaalde medicijnen dan wel toegevoegd aan de medicijnklapper van de verzekeraars, want je komt er als regering niet onderuit; je gaat liever voor een effectieve behandeling dan voor een goedkope behandeling die niet werkt, waardoor de patiënt complicaties krijgt en dat kost vaak nog meer. “Liever betaal je in een keer duurder voor een medicatie, dan heb je het probleem in een keer ook opgelost voor de patiënt. Zo zijn er meerdere kuurtjes die je eenmalig moet gebruiken, in plaats van die lange kuren waardoor je therapie ontrouw wordt. In principe wilde ik dus zeggen met de uitspraak van 30 jaar achter zijn, dat het soms lang duurt voordat middelen worden opgenomen in ons protocol, maar in Suriname zijn er specifieke medicamenten geweest, waarbij het een tijdje heeft geduurd of duurt voordat die definitief worden opgenomen in de klapper”, verduidelijkt de minister.