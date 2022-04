Bouwsector heeft ernstig tekort aan arbeidskrachten

‘’Bepaalde aannemers hebben hun gelden wel ontvangen, maar een overgroot deel niet. Sommigen hebben hun middelen te laat ontvangen en zijn daardoor failliet geraakt, vandaar dat Hoefdraad is gevlucht”, dit zei de voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), Anthony Wong, in gesprek met De West. Volgens hem komt de sector langzaam weer op dreef, maar is het nog niet wat het wezen moet. Wong verklaart dat vooral binnen de horecasector, een heleboel bouwwerkzaamheden plaatsvinden. ‘’Het probleem is momenteel dat wij een tekort aan arbeidskrachten hebben. Het heeft er veel van dat de mensen niet willen werken. Maar er is nog meer een tekort aan deskundigen en daarmee doel ik op WTB-afgestudeerden. Waar het aan ligt weet ik niet”, aldus Wong.

De AAV-voorzitter is mening, dat de regering moet stoppen met het aanbieden van pakketten, indien ze de arbeidsproductiveit weer op gang wenst te krijgen. “De bouwsector betaalt gemiddeld goed. De meeste aannemers betalen tussen de SRD 300 – SRD 400 per dag voor een volwaardige bouwvakker”, zegt Wong. Indien de trend van het arbeidstekort zich blijft voortzetten, zal de sector volgens hem, genoodzaakt zijn te werken met buitenlandse arbeidskrachten. “Nu werk ik bijvoorbeeld al met een stel Haïtianen en ze werken heel hard”, aldus de voorzitter.

Wong zegt dat er momenteel wederom bouwprojecten vanwege de regering in de pijplijn zitten. “Er zijn afgelopen maandag hieromtrent wederom gesprekken gevoerd. De voorfinanciering zal niet geschieden door de aannemers, maar er zal sprake zijn van een public-private partnership”, aldus Wong.

‘’Ook met betrekking tot goedkope woningbouwpakketten voor jongeren, zijn er gesprekken gevoerd met de regering’’, zegt de voorzitter. “Maar laten we niet vergeten, dat bouwen geld kost en dat jongeren vooral moeten werken aan een eigen inkomen”, aldus Wong.