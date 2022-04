Aloema: ‘Visserijsector ziet regering niet als ontwikkelingspartner’

“Ik heb duidelijk kunnen proeven, dat de visserijsector de regering niet als ontwikkelingspartner ziet. Vooral wanneer je de president en de minister in het openbaar bekritiseert, terwijl beide partijen er juist voor zouden moeten kiezen, met elkaar aan tafel te gaan”, zegt VHP-parlementariër, Ronny Aloema, in gesprek met de krant. Dit naar aanleiding van uitspraken die de CEO van Suvveb N.V, Udo Karg, heeft gedaan tijdens de 17e editie van de CEO Talk, die door de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) is georganiseerd. Karg zou enkele minpunten binnen de sector hebben aangehaald en aangegeven, dat de sector ‘’nooit zijn handen voor een overheid heeft opengehouden en het ook nooit zal doen’’.

Aloema is van mening, dat hetgeen niet binnen één dag opgelost kan worden, wel kan gebeuren door middel van gesprekken zonder elkaar het mes op de keel te leggen. “Als we kijken naar ontwikkelingslanden, dan merken we dat bureaucratie altijd een sta in de weg is geweest.

Stukken blijven hangen, met frustratie tot gevolg. Overheidsinstanties moeten goed op elkaar afgestemd zijn en daarom moet de overheid overstappen naar een geautomatiseerd systeem”, aldus Aloema.

Ook de veiligheid binnen de sector baart de parlementariër zorgen. Volgens hem kan het niet zo zijn, dat Surinamers niet durven vissen in het gebied tussen Coppename- en Corantijnrivier. Hij doet een beroep op de minister van defensie om de beschikbare middelen in te zetten, zodat de veiligheid op zee terug kan worden gebracht.