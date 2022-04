Ruim duizend burgers ontvangen grondbeschikkingen op Commewijne

In het district Commewijne hebben meer dan duizend bewoners grondbeschikkingen en bereidverklaringen ontvangen. In totaal hebben ruim 70.000 belanghebbenden zich geregistreerd via online platformen en bij desbetreffende overheidsinstanties. De documenten werden op donderdag 7 april 2022 overhandigd door president Chandrikapersad Santokhi en minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer.

“Heel belangrijk is dat a systeem e wroko”, waren de woorden van president Santokhi. Hiermee legde hij de nadruk op het gemak dat de online registratie voor de aanvraag van een stuk grond met zich meebrengt. “Iedere burger heeft recht op een stuk land en een dak boven het hoofd”, voegde het staatshoofd eraan toe. Hij drukte de bewoners op het hart om zo gauw mogelijk aan hun plichten te voldoen.

Zij zullen de verdere processen moeten doorlopen, zoals het betalen van de notariskosten. Dit proces verloopt via het Managementinstituut (MI-GLIS). “Deze beschikkingen zijn niet om te speculeren of om handel mee te drijven, u moet het in cultuur brengen”, zo moedigde president Santokhi de burgers aan tot de afwikkeling van hun documenten. Hij bleef ook stilstaan bij het bouwfonds dat de regering voornemens is op te starten. Dit alles kan de bewoners een stabiele basis bieden in hun bouwplannen. Minister Vorswijk richtte zich in haar toespraak in het bijzonder tot de jong volwassenen die in aanmerking zijn gekomen voor een stuk land. “Ik vraag u om de moed niet op te geven. De regering en staf van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer doen er alles aan om de achterstanden in grondaanvragen in te lopen”. De bewindsvrouw legde de nadruk op het harde werk dat verzet is om donderdag de grondpapieren uit te reiken. Commewijne is het zesde district waar de regering sedert haar aantreden grondpapieren heeft uitgereikt. Hoewel niet alle aanvragen behandeld zijn, vraagt minister Vorswijk om geduld. Ze zegt dat er in volle vaart gewerkt wordt aan het behartigen van de belangen van de samenleving Van de 11.031 beschikkingen die zijn uitgereikt, komen 503 voort uit de online registratie. Personen die in aanmerking zijn gekomen voor een beschikking, zullen via de media en andere kanalen worden opgeroepen om hun stukken op het Domeinkantoor af te halen. Minister Vorswijk maakte de burgers ook attent op oplichters. “U zal persoonlijk gebeld worden door het Domeinkantoor. Als u gebeld wordt om een geldbedrag te betalen voor het verkrijgen van uw beschikking, rapporteer dat alstublieft gelijk”, aldus de minister.