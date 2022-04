IDB neemt agressiever standpunt in over energietransitie

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), al vele jaren financier van Guyana-projecten, signaleerde in een rapport dat haar steun aan nieuwe ondernemingen een agressievere aanpak hanteert als het gaat om decarbonisatie en aanpassing. Het beleid staat beschreven in een rapport met de titel: ‘One Region, One Commitment: into sustainable recovery in Latin America and the Caribbean’. “We proberen te voorkomen dat we projecten financieren die de uitstoot op korte termijn kunnen verminderen, maar die technologieën vergrendelen die op de lange termijn nog steeds emissies genereren”, aldus het rapport. Guyana streeft momenteel naar een historisch Gas-to-Energy-project, dat de energiekosten met meer dan de helft zal verminderen. De regering promoot het als een goed initiatief voor emissie-reductie en heeft studies geproduceerd die dit ondersteunen. Het project zal de uitstoot verminderen, maar niet volledig elimineren, door over te stappen van de meer vervuilende zware stookolie die momenteel wordt gebruikt om energie op te wekken. “Bij de IDB Group zijn we overgestapt op een nieuwe manier van denken, weg van het denken over het verminderen van emissies naar het bereiken van doelen tegen 2050 op het gebied van decarbonisatie en aanpassing.”

“Om de ergste gevolgen van klimaatverandering af te wenden, moeten we de wereldwijde temperatuurstijging beperken tot 1,5°C door tegen 2050 een netto-nul uitstoot te bereiken”. De bank weigerde afgelopen oktober een lening van 180 miljoen dollar aan Guyana Shore Base Inc. (GYSBI) voor de uitbreiding van haar activiteiten, naar verluidt vanwege de invloed van de Verenigde Staten op de beslissing. De IDB helpt Guyana momenteel echter om de capaciteit van het ministerie van Financiën te versterken voor de ontwikkeling en uitvoering van een ontwikkelingsstrategie voor de middellange termijn.

Deze strategie, zei de IDB, zou Guyana helpen zijn olie-inkomsten te benutten om investeringen te laten groeien en veerkracht op te bouwen.

Hoewel de IDB niet rechtstreeks projecten voor fossiele brandstoffen in Guyana ondersteunt, heeft ze een rol te spelen in de projecten voor hernieuwbare energie van het land. De IDB heeft 83,5 miljoen dollar in bewaring genomen, die Guyana van Noorwegen ontving als betaling voor het behoud van de bossen. De regering is van plan het geld dit jaar te gebruiken om verschillende zonneparken te bouwen als onderdeel van haar energie-uitbreidingsagenda. Chief Executive Officer van IDB Invest, James Scriven, heeft de afgelopen dagen een ontmoeting gehad met de autoriteiten in Guyana. IDB Invest is de tak die investeert in projecten in de private sector. Tijdens de bijeenkomsten werd onder meer gesproken over verschillende sectoren die klaar waren voor snelle expansie, waaronder olie en gas.