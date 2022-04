Volksgezondheid start met evaluatie ARMULOV

Het ministerie van Volksgezondheid zal binnenkort starten met een grondige evaluatie van de ARMULOV-regeling, waarbij een uitgebreide data-analyse zal plaatsvinden in relatie tot de financiële uitgaven. De ARMULOV-regeling is een voorziening welke de medische uitzending van personen met zeldzame aandoeningen en levensbedreigende situaties reguleert. Personen die daarvoor in aanmerking komen, worden door een medisch specialist voorgedragen bij de geneeskundige commissie van het ministerie van Volksgezondheid. Deze commissie neemt het besluit voor de uitzending na objectieve toetsing. Aangezien de laatste evaluatie in 1995 is verricht en de ontwikkelingen op het medisch gebied in rap tempo zijn veranderd, acht het ministerie het noodzakelijk een analyse te verrichten van deze voorziening. De analyse moet ertoe leiden dat er aanbevelingen worden gedaan aan de regering inzake het aanpassen/efficiënter laten functioneren van deze voorziening. De minister vraagt ook om in de aanbevelingen een goed communicatieplan met betrekking tot ARMULOV op te stellen. De samenleving, maar ook de medici, moeten adequaat worden geïnformeerd over hoe deze regeling functioneert in de praktijk.