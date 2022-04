Suriname loopt ruim 30 jaar achter in medische wereld

Ramadhin voorstander van solidariteitsfonds

“Wanneer het gaat om een zeldzame ziekte en de persoon niet optimaal behandeld kan worden, dan mag de specialist het verzoek doen voor uitzending. De specialist zou gebruik kunnen maken van de ARMULOV-regeling, en daar is er een budget voor als de zieke persoon nu weggestuurd zou moeten worden. Er is ook een optie dat er een verzoek kan worden gericht aan de geneeskundige commissie, waarbij de specialist aangeeft dat die medicamenten hier te verkrijgen zijn, dan wordt er goedkeuring gevraagd om de patiënt te helpen aan die medicijnen en dan worden de financiële middelen daaruit geput”, zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, als reactie op de eerder verschenen berichten in dit medium over patiënten die medicatie niet vergoed krijgen door hun verzekeraars.

30 jaar achter

‘’Het probleem is dat de jonge specialisten die we nu in Suriname krijgen, zijn opgeleid in super gespecialiseerde centra waar alles ter beschikking is, top of the line equipment, medicamenten en personeel’’, zegt de minister. “Het probleem is dat zij dit kopiëren naar Suriname, waar er een totale andere omgeving is. Wij lopen ruim 30 jaar achter in de medische wereld. Onze nationale geneeskundige klapper is afgestemd op een basispakket, waar er wel Bijzonder Essentiële Geneesmiddelen (BEG) in voorkomen als specialisten daartoe een verzoek doen, maar dan hangt het er vanaf of de verzekeraar die dan wel vergoed.

Om maar een voorbeeld te geven over hematologie, die specialisatie is er pas een jaar in Suriname en nu komen aandoeningen naar voren die er al jaren waren bij mensen en er zijn ook mensen overleden, omdat de toenmalige specialisten niet wisten wat de patiënten scheelden en hoe ze het moesten behandelen”, aldus Ramadhin. Wij moeten, zegt de minister, ons de vraag stellen of het systeem inderdaad binnen de gezondheidszorg slecht is of als het systeem niet mee is gegaan met de tijd en ontwikkelingen.

Onlangs deed de minister aan verschillende stakeholders en verzekeraars het voorstel om een half procent van elke premie, te stoppen in een fonds bestemd voor ARMULOV. “Eenieder kan op een bepaald moment in een situatie komen dat hij een dusdanige ziekte ontwikkelt. Daarom zou een half procent of zelfs een procent van elke maandpremie die wordt betaald aan een verzekeraar in een fonds gezet kunnen worden, zodat als iemand dringend medische hulp nodig heeft, die persoon uitgezonden kan worden. Je kunt het zien als een solidariteitsfonds, waar we met zijn allen aan bijdragen. ”

Ramadhin zegt dat het vervelende is, dat mensen die maandelijks hun premie betalen, de indruk zullen krijgen dat zij dan opdraaien voor anderen die nooit een ziektekostenverzekering hebben betaald. Maar volgens hem wordt er wel gekeken naar andere mogelijkheden om dit fonds in het leven te roepen. “Er wordt vanuit de regering wel gekeken naar een algemene bijdrage van eenieder en ik ben zeker een voorstander voor een solidariteitsfonds. Ik ben blij dat dit onderwerp wordt besproken, want voor elke nieuw specialisme komen ook andere zaken naar voren. In Suriname moeten we zeker nog heel veel doen aan onze tekortkomingen in de zorg”, stelt de bewindsman.