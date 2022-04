Guyanese vissers maken ‘fake’ boten en frauderen met Surinaamse registratienummers

Tijdens de gisteren gehouden 17e CEO Talk van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) die gehouden werd in Hotel Torarica, kwam naar voren dat zich ernstige problemen voordoen binnen de visserijsector. Volgens gastspreker en CEO van Suvveb N.V., Udo Karg, is de situatie thans zo erg, dat Guyanese vissers overgaan tot het namaken van vaartuigen conform het Surinaamse model. Ook de registratienummers worden door hen overgenomen c.q. vervalst. Karg vertelde, dat dit het gevolg is van handelingen van mensen die in Suriname de vergunning hebben aangevraagd en haar voor duizenden Amerikaanse dollars verkopen in Guyana. Hij voerde aan dat Suriname in ernstige problemen kan komen, indien niet gauw hiertegen wordt opgetreden. “Het is onmogelijk dat een land in de Caricom, een ander land de gelegenheid geeft in zijn wateren te vissen. Als Suriname illegaliteit accommodeert, zal de situatie verder verergeren”, aldus Karg.

Volgens Karg zou de president in een interview het hebben gehad over het wegwerken van de zogenaamde tussenhandelaren, zodat de staat er uiteindelijk wat aan verdient. Echter kan dit volgens Karg niet door de beugel, en is de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij ook dezelfde mening toegedaan. “Ik ben blij, dat er nog tenminste mensen zijn die nog kennis hebben van onze internationale wetgeving. Als je iets niet weet, ga te rade bij mensen die jou genoeg informatie kunnen verschaffen over de gang van zaken”, aldus Karg. Volgens hem heerst er ook een ernstige onveilige situatie tussen de Coppenamerivier en het Corantijn gebied. Karg geeft aan, dat dit het gebied is waar enkele jaren geleden, vissers op brute wijze het leven hebben gelaten, en vanaf dat moment niet meer wordt gezien als Surinaams grondgebied.

“Mensen durven niet meer daar te vissen, omdat de veiligheid niet gegarandeerd is. Terwijl dit gebied rijk is aan vis en een belangrijke bijdrage aan de sector zou kunnen leveren”, aldus Karg.

De secretaris van het visserscollectief Suriname, Mark Lall, bevestigde het laatste tegenover de krant. Volgens Lall is er inderdaad sprake van een onveilige situatie in dat gebied.

Hij wees erop dat de patrouilles vanwege de kustwacht niet optimaal plaatsvinden. Volgens hem zou dit te maken hebben met het tekort aan materieel. “Het is zo erg dat de vissers soms moeten inkomen met olie”, aldus Lall.