Verhoging van 34 procent op ligdagtarief

Nationale Ziekenhuisraad bereikt akkoord met regering

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft in het radioprogramma ABC Aktueel aangegeven, dat de regering geruime tijd gesprekken heeft gevoerd met de Nationale Ziekenhuisraad (NZR). Er is onlangs door de regering een goed voorstel gedaan aan de NZR. De raad is akkoord gegaan met het voorstel van de regering voor de aanpassing met 34 procent van het ligdagtarief.

Ramadhin zei dat na goedkeuring, de regering besloten heeft, dit voorstel door te voeren. De bewindsman benadrukte, dat er nog de nodige afspraken gemaakt zullen worden met het Staatsziekenfonds (SZF). Na onderhandelingen tussen het ministerie van Financiën en Volksgezondheid werd aangegeven, dat op basis van de financiële ruimte en andere voorwaarden die er zijn, het voorstel van de 34 procent aanpassing op het bruto ligdagtarief, tot stand is gekomen.

Volgens Ramadhin gaat hij ervan uit, dat de ziekenhuizen met deze aanpassing in staat moeten zijn, de loonaanpassingen van het zorgpersoneel te betalen en geld over houden voor het ziekenhuis om de exploitatiekosten te dekken. Ramadhin verklaarde dat in augustus 2021 het ligdagtarief van het jaar 2014 aangepast is. Die aanpassing bedroeg toen 121 procent. Met de aanpassing van die 34 procent houdt het in, dat het tarief in nog geen 10 maanden tijd naar 155 procent is geklommen. “Met goed financieel management en de overige zaken die nog besproken moeten worden, gaat hij ervan uit, dat de ziekenhuizen in rustiger vaarwater zijn gekomen, ondanks de verschillende uitdagingen binnen de beleidsvoering”, aldus Ramadhin.