Geen bijbetaling patiënten bij ziekenhuizen, overleg tussen desbetreffende autoriteiten

De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) had eerder bekendgemaakt, dat SZF-patiënten per vandaag zouden moeten bijbetalen voor alle ziekenhuisdiensten, dus ook voor opname, verblijf en behandeling in het ziekenhuis. Echter, de NZR heeft hiervan afgezien, omdat er wordt onderhandeld met het Staatsziekenfonds (SZF).

De NZR deelde onlangs mee, dat de ziekenhuizen door gebrek aan financiële middelen en defecte apparatuur, momenteel niet meer in staat zijn de basiszorg te garanderen. De NZR gaf eerder aan dat om de dienstverlening in stand te kunnen houden, onder andere een verhoging van de ligdagtarieven noodzakelijk is. Bleef op korte termijn een aanpassing van de tarieven uit, dan zag de NZR zich genoodzaakt aan patiënten een bijbetaling te vragen voor eerdergenoemde diensten. Kort na het ultimatum, heeft de NZR een spoedoverleg gehad met de regering, vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin en de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing en het SZF.

Ofschoon het overleg nog gaande is, zijn de ziekenhuisdirecties positief gestemd en waarderen zij de inspanning van de regering om samen met het SZF en de NZR tot kostendekkende tarieven te komen. De gesprekken die zullen volgen, moeten er voor zorgen dat er eindelijk een indicatie is om de onvermijdelijke structurele hervormingen en financiering van de zorg door te voeren teneinde onze gezondheidszorg te waarborgen op de lange baan.

De NZR vraagt de samenleving begrip te tonen voor de situatie waarin het zorgpersoneel in de ziekenhuizen verkeert. Door de gebreken die er momenteel zijn, is de NZR niet in staat patiënten conform de kwaliteitsstandaarden te kunnen behandelen.