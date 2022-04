Werkgroep Breed Welzijn voor Personen met een Beperking geïnstalleerd

Naar aanleiding van een burgerinitiatief is door president Chandrikapersad Santokhi de presidentiële werkgroep Breed Welzijn voor Personen met een Beperking, op maandag 7 februari in het leven geroepen. Deze werkgroep is geïnstalleerd voor 12 maanden en is bedoeld om beleid te formuleren voor personen met een beperking en de huidige wetgeving in relatie tot personen met een beperking overeenkomstig het Verdrag inzake de Rechten van Personen, al dan niet aan te passen.

Op 30 maart bezocht de werkgroep het staatshoofd op het kabinet. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Justitie en Politie (JusPol), Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en Openbare Werken (OW).

Naast de ministeries hebben ook zitting: de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Stichting Wan Okasi, een organisatie die opkomt voor de belangen van de mens met een beperking. De werkgroep komt tweewekelijks bij elkaar om de knelpunten waarmee de doelgroep en organisaties te kampen hebben, te bespreken en oplossingsmodellen in kaart te brengen om de noden binnen deze groep te verlichten. Daarnaast komt de commissie onder andere bijeen om het beleid met betrekking tot de mens met een beperking op hun desbetreffende ministerie te inventariseren, de obstakels waarmee de doelgroep wordt geconfronteerd te listen en het doen van voorstellen.

De bedoeling is om de eerste zes maanden problemen rondom de doelgroep aan te kaarten en de overige zes maanden te gebruiken om oplossingsmodellen te implementeren. De samenleving zal maandelijks worden geïnformeerd over de werkzaamheden en de vorderingen van de werkgroep. De groep personen met een beperking is zeer divers en bestaat onder anderen uit: personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperkingen. Volgens de voorzitter van de werkgroep, Harold Pultoo is het ministerie van SoZaVo het ministerie dat primair verantwoordelijk is voor de bescherming van de rechten van mensen met een beperking. Er is reeds naar voren gekomen dat er in de afgelopen jaren op het gebied van bijvoorbeeld zorgvervoer, werkgelegenheid en trainingen, zaken zijn gerealiseerd voor deze doelgroep. Echter zullen er nog meer randvoorwaarden geschapen moeten worden, onder andere gratis schoolbusvervoer en huisvesting, waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen en hun afhankelijkheid van de overheid, overige dienstverlenende instanties, hun omgeving en de rest van de samenleving vermindert. Suriname is als lidstaat van de Verenigde Naties (VN) partij bij verschillende mensenrechtenverdragen, waaronder de Commission for the Rights of Persons with Disability (CRPD). Het doel van voornoemd verdrag is het volledig genot door alle personen met een beperking van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en waarborgen en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen.