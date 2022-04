OW schaft vuilcontainers en afvalbakken aan

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW), heeft nieuwe vuilcontainers en afvalbakken in ontvangst genomen van de leverancier. Dit gebeurde op maandag 28 maart bij het directoraat Onderzoek en Dienstverlening aan de Duisburglaan, nadat geruime tijd sprake was van een tekort aan afvalbakken en containers.

Bij het in ontvangst nemen van de levering, zei OGA-directeur Bholanath Narain, dat de draad nu weer opgepakt kan worden, wegens het feit dat diverse instanties en scholen al maanden, soms zelfs jaren, wachten op goede, deugdelijke afvalcontainers en afvalbakken. Beide zijn veel gevraagd door voornamelijk overheidskantoren en scholen. Alvorens wordt overgegaan tot de distributie van de afvalcontainers, zal een strak beleid erop worden losgelaten. Na een inspectie op locatie, in hoeverre er behoefte is aan een vuilcontainer of een afvalbak, zal het proces van vertrekking plaatsvinden. Er zijn ook eisen waaraan een instantie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een container.

Volgens OW-minister Riad Nurmohamed, zijn de huidige oranje afvalbakken te klein, waardoor die heel snel vol raken, vandaar dat in het vervolg een groter formaat zal worden aangeschaft. Verder zei de minister dat instellingen die geen jaarverslagen kunnen aantonen, niet in aanmerking komen voor een vuilcontainer. ‘’Instanties die de kosten op kunnen brengen, zullen moeten betalen’’, aldus de minister. OW komt binnenkort met een nieuw afvalbeleid op dit gebied. Het ligt in de bedoeling dat er binnenkort wordt overgegaan tot het scheiden van ons afval. Het ministerie werkt hard aan een schoon en duurzaam Suriname, derhalve zal de start van de distributie zo spoedig mogelijk plaatsvinden.