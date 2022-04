Binnenlandse vluchten gestaakt

Te hoge betalingsachterstanden overheid

Minister Albert Jubithana, van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), heeft gisteren tegenover een lokaal medium verklaard, dat verschillende lokale vliegmaatschappijen die de routes van en naar bestemmingen in binnenland onderhouden, niet zijn uitbetaald. De maatschappijen hebben het werk voor de overheid gestaakt, waardoor binnenlandbewoners die afhankelijk zijn van het vliegverkeer, voorlopig moeilijk via de lucht kunnen reizen. Volgens Jubithana hebben de lokale vliegmaatschappijen aangegeven, dat de achterstanden eerst ingehaald moeten worden, alvorens zij over kunnen gaan tot normalisering van de diensten.

Met kunst- en vliegwerk wordt er nu gewerkt aan de uitbetalingen, zodat de dienstverlening weer op gang gebracht kan worden. De bewindsman benadrukte, dat deze kwestie integraal aangepakt dient te worden. Samen met minister Armand Achaibersingh van Financiën en Planning, zal er onderhandeld worden, hoe de achterstallige betalingen voldaan zullen worden. Het is nog niet bekend, hoe omvangrijk het bedrag is, en hoelang de luchtvaartondernemingen niet zijn uitbetaald. Volgens Merilu Sapa, districtscommissaris van het bestuursressort Coeroeni, hebben de maatschappijen, een kwartaal lang geen lijnvluchten uitgevoerd.

De bevolking in dat gebied kampt daardoor met diverse uitdagingen en kan moeilijk naar Paramaribo reizen om haar maandelijkse boodschappen te doen. ‘’Het is een zeer kwalijke zaak’’, verklaarde Sapa. Zij doet een beroep op de overheid de financiële middelen zo snel als mogelijk beschikbaar te stellen, zodat de vliegmaatschappijen worden uitbetaald. Ook wil Sapa dat tenminste één keer per maand, de lijndiensten naar het de desbetreffende gebied uitgevoerd worden.

‘’Momenteel betalen de bewoners chartervluchten om toch naar andere bestemmingen waaronder Paramaribo, te kunnen reizen’’, aldus Sapa.