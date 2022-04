SVZ betaalt twk, personeel nog in actie

Het personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), heeft over de maand maart zijn twk ontvangen. Het personeel is al enige weken in actie, omdat het van het ministerie van Volksgezondheid een bericht zou hebben ontvangen, dat het de twk niet meer zou uitbetalen.

Volgens het ministerie zou het ziekenhuis de betaling zelf moeten overnemen. Echter gaf het ziekenhuis aan, niet in staat te zijn het bedrag uit te betalen. Het SVZ kwam hierop terug en betaalde zelf de twk. Het personeel heeft echter zijn werkzaamheden nog niet hervat. De reden hiervoor zou zijn het feit dat de pensioengelden ook nog niet zijn gestort. Het personeel wenst namelijk meer zekerheid te hebben met betrekking tot zijn oude dag. Volgens het personeel zijn de jarenlange afgetrokken oudedagsvoorzieningen niet gestort in het pensioenfonds. Het personeel verwijt de gewezen algemeen directeur, Manodj Hindori, de gelden te hebben ontvreemd. De laatstgenoemde heeft tot op heden niet gereageerd op deze aantijgingen. Het personeel dat een ultimatum had gesteld tot gisteren 31 maart, blijft nog enige tijd in actie. Wat de volgende stap zal zijn, is nog niet bekend.