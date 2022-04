ABPLAZ blijft in beraad

‘We willen beter gewaardeerd worden voor verricht werk’

De Algemene Bond van Personeel in dienst bij het Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ), heeft gisteren een persconferentie gehouden waarop uiteengezet werd, waarom de bond reeds enige tijd in beraad is. De bond stelde, dat de maat vol is. Aan de pers werd meegedeeld, dat zolang de bond geen afdoend antwoord krijgt over de nieuwe loonreeksen, de actie niet zal worden opgeschort. De acties van ABPLAZ worden ook ondersteund door de artsen, aangezien die ook willen weten hoe het met de loonreeksen staat. ABPLAZ verklaarde dat er met de nieuwe loonreeks, eindelijk een betere waardering zal zijn. De nieuwe loonreeks zou per 1 maart 2022 ingaan, doch dat is niet gebeurd.

ABPLAZ-voorzitter Lloyd Pool, zegt, dat de bond niet alleen om de loonreeksen in beraad is, maar dat het personeel met heel veel te kampen heeft. ‘’We zitten met onderbezettingen en status van ontheffingen, het installeren van een overlegorgaan voor personeelsleden en de problematiek met betrekking tot het Staatsziekenfonds. Wij hebben gemeend samen met de artsen te bundelen, omdat we samen opkomen voor het ziekenhuis, niet alleen voor het personeel.

Dit ziekenhuis speelt een belangrijke rol zolang het gaat om de patiënt en ziekenzorg”, aldus Pool.

Indien de zaken van het ziekenhuis zijn opgelost, is volgens Pool niet alleen het personeel geholpen, maar de hele gemeenschap. ‘’Want als het verkeerd gaat in het AZP, gaat het verkeerd met de totale gemeenschap.‘’

Volgens Pool, is er sinds 2019 aangegeven, dat de ABPLAZ wil gaan naar een loonstelsel voor het totale personeel in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Echter, vanwege de covid-pandemie is dit op de lange baan geschoven. ‘’We willen beter gewaardeerd worden voor het werk dat we verrichten. Met de hele covid-situatie moest het personeel keihard doorwerken. Het geduld van de leden raakt op”, stelde Pool. Naast een nieuwe loonreeks wil de bond betere medische voorzieningen voor zijn leden zoals een premiekaart, omdat die een grotere dekking en meer garantie heeft. Vooral wat betreft de dekking van medicijnen die niet in de klapper voorkomen. ‘’De leden vinden, dat de regering c.q. minister van Volksgezondheid, het belang van dit ziekenhuis niet serieus neemt”, zei Pool.

Shoba Mohan, arts, zegt dat de medici ook de acties van de ABPLAZ ondersteunen. Indien de desbetreffende autoriteiten vandaag niet ingaan op het standpunt van de bond, zullen de leden weer een algemene ledenvergadering houden. Er zal dan beslist worden, wat de vervolgstappen zullen zijn. Volgens Mohan, is het ziekenhuis de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. ‘’Toch is een structurele oplossing uitgebleven. Het is moeilijk, het ziekenhuis ligt op dit moment op de operatietafel en de directie van het AZP en de beleidsmakers zijn de operateurs. Wij hopen dat zij net als ons, ervoor kiezen om het AZP te redden”, aldus Mohan. Namens de artsen vroeg Mohan de samenleving om begrip. ‘’Wij zijn ons ervan bewust dat onze actie voor onrust en ongemak zal zorgen, maar we kunnen de samenleving niet dienen als we in een ongezonde situatie blijven werken.‘’

door Orsilia Dinge