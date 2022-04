Biden geeft oliereserves vrij om hoge brandstofkosten te drukken

De Amerikaanse president Joe Biden, heeft opdracht gegeven tot een grote vrijgave van olie uit de Amerikaanse reserves in een poging de hoge brandstofkosten te drukken.

Het vrijkomen van 180 miljoen vaten olie over een periode van zes maanden, is de grootste sinds het reservaat in 1974 werd aangelegd. De olieprijzen daalden na berichten over de stap, die gericht is op het verlichten van een door de oorlog in Oekraïne veroorzaakte bevoorradingscrisis. Maar het is onwaarschijnlijk dat het vrijkomen van ongeveer 1 miljoen vaten per dag, de energiecrisis volledig zal oplossen, zeggen analisten. Biden beloofde verdere actie om de Amerikaanse productie te stimuleren en zei dat de vrijgave “als een overbrugging zou dienen tot het einde van het jaar, wanneer de binnenlandse productie oploopt”. Hij riep bedrijven op om extra te betalen als ze ervoor kiezen geen oliebronnen te gebruiken op land dat ze van de overheid leasen, evenals investeringen om de adoptie van groenere energiebronnen te versnellen.

Na de opmerkingen van Biden, was de Amerikaanse oliebenchmark West Texas Intermediate, meer dan 7% lager op ongeveer USD 100 per vat, terwijl ruwe Brent-olie ruwweg 5,4% daalde tot ongeveer USD 107. De stijgende brandstofkosten zijn een belangrijk politiek probleem geworden over de hele wereld, ook in de VS, waar in november tussentijdse verkiezingen worden gehouden.

Biden zei dat de omvang van het vrijkomen uit de Strategic Petroleum Reserve – die samen minder dan twee dagen wereldwijde consumptie bedraagt ​​- “ongekend” was.