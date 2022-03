‘Ziekenhuizen moeten genoegen nemen met 40% aanpassing’

SZF houdt zich niet aan afspraken

De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) heeft in een schrijven laten weten, dat per 4 april aanstaande, er een bijbetaling gevraagd zal worden aan alle SZF-patiënten, als het Staatsziekenfonds de tarieven niet aanpast, zoals eerder besproken. Het is geruime tijd zo, dat de ziekenhuistarieven van laboratoria en radiologie al jaren achterlopen op de tarieven die het SZF vergoedt aan de particuliere centra. Dit terwijl de particuliere centra van hun bestand een deel van de verrichtingen bij het ziekenhuis laat uitvoeren. De ziekenhuizen hebben veel hogere overheadkosten, moeten 24/7 beschikbaar zijn en moeten niet alleen voor de poliklinische, maar meer nog voor de klinische patiënt, die vaak een veel duurdere patiënt is, beschikbaar zijn. “Uitvallen van laboratorium en radiologie diensten in een ziekenhuis is een ware ramp zegt de voorzitter van de NZR, Claudia Marica-Redan die allang aan de bel heeft getrokken over de tarieven van radiologie en laboratorium.

De NZR is in februari overeengekomen met het SZF, dat de tarieven per 1 januari 2022 alvast aangepast zouden moeten worden. Dit is in een schrijven op 22 januari 2022 vastgelegd waarbij de NZR vraagt dat met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 de tarieven alvast tijdelijk aangepast worden zoals eerder aangegeven. “Na deze aanpassing kunnen wij verder praten met onze calculatiemodellen,” schrijft NZR. In de voormelde brief van de NZR gedateerd 21 januari 2022 is een voorstel gedaan voor de aanpassing van het ligdagtarief en overige ziekenhuisdiensten. Er is toen ook een voorbeeld gegeven van het verloop van de laboratoriumtarieven. “U begrijpt zelf dat wij voor de huidige tarieven nog niet eens reagentia kunnen aanschaffen, laat staan het onderhouden van en herinvesteren in onze apparatuur. Dan hebben we het nog niet eens over de kosten van medische verbruiksartikelen en personeel. Uw voorstel voor de aanpassing van de laboratoriumtarieven verbaasd ons dan ook ten zeerste en is ronduit beledigend; het geeft aan dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat ondanks de vele gesprekken en andere communicatie het nog steeds niet duidelijk is voor het SZF hoe een ziekenhuis operationeel gehouden moet worden,” schrijft de NZR.

Met betrekking tot de aanpassing van de radiologietarieven, was afgesproken dat deze zou plaatsvinden nadat Survam het kostprijsmodel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo had gevalideerd. Dit is volgens afspraak gebeurd. Het model is geaccordeerd en de tarieven zijn aangepast. Deze aanpassing is volgens de NZR ook kenbaar gemaakt aan het SZF. “Helaas moeten wij ook hier constateren dat het SZF zich weer eens niet aan zijn afspraken houdt. Het SZF komt met een heel ander voorstel dan de tarieven zoals die nu door Survam worden vergoed. Wat nog meer steekt en voor ons onverklaarbaar is, is waarom de tarieven van de particuliere klinieken wel verhoogd zijn. Met deze verhoging liggen de tarieven van de particuliere klinieken nog steeds boven de tarieven van de ziekenhuizen. Dit kan absoluut niet en dat zullen wij niet accepteren. De NZR radiologieklinieken zijn verantwoordelijk voor veel kostbaardere en intensieve tweede- en derdelijnszorg.”

De NZR krijgt de indruk, dat de ziekenhuizen weer eens als een sluitpost gezien worden door het SZF, want de tarieven van alle particuliere klinieken die diensten verlenen aan het SZF zijn verhoogd. De specialisten hebben via de Vereniging van Medici in Suriname een verhoging toegekend gekregen van 236%, weliswaar in tranches en terugwerkend naar juli 2021. Maar de ziekenhuizen moeten genoegen nemen met een aanpassing van 40% voor alle diensten en voor het ligdagtarief 121%; deze verhoging is nota bene op tarieven die nog stammen uit 2015.

De NZR benadrukt nogmaals, dat specialisten niet kunnen werken en geen diensten verlenen als een ziekenhuis niet in staat is zorg te dragen voor een goede en veilige werkomgeving, voorzien van alle materialen, apparatuur, en overige toebehoren. “Er kan en mag geen verschil zijn tussen poliklinische en klinische verrichtingen. Met deze handeling van het SZF, is er meer onduidelijkheid en chaos gecreëerd. De ene partij een goede tariefsaanpassing geven en de partij die zorg moet dragen voor een goede en veilige werkomgeving niet voorzien van goede tarieven, biedt geen soelaas.”