BA.2 verantwoordelijk voor toename covid-gevallen

Sequentie in VK 82 procent

Europa en landen in Azië ervaren een nieuwe stijging van Covid-19 besmettingen veroorzaakt door de subvariant BA.2, afgeleid van de Omicron-variant. Gezondheidsautoriteiten hebben reeds aangetoond, dat de subvariant momenteel verantwoordelijk is voor 82 procent van de coronagevallen, waarvan de sequentie is bepaald in het Verenigd Koninkrijk (VK), 55 procent in Frankrijk en Italië, 54 procent in Duitsland.

“De BA.2 is verantwoordelijk voor een zeer belangrijke toename van het aantal coronabesmettingen, en het aantal ziekenhuisopnames. Raquel Stucchi, infectieziektespecialist verklaarde dat er in China, na een jaar, opnieuw sterfgevallen als gevolg van Covid-19 zijn geregistreerd. “Dit geeft dus een stijging aan door de late komst van BA.1 samen met gevallen van BA.2”, aldus Stucchi. Ze zei dat China nog te maken had met besmettingen door de Delta-variant, toen de wereld tussen eind 2021 en begin dit jaar gevallen van de variant zag toenemen.

Stucchi vertelde dat de effecten van de BA.2- variant in bijvoorbeeld Brazilië, nog vrij onzeker zijn, doordat het land een goede vaccinatiegraad heeft en veel mensen al besmet zijn geraakt met de Omicron BA.1.-variant.” Natuurlijk zijn beslissingen afhankelijk van verschillende factoren, namelijk de ICU-bezettingsgraad, sterfgevallen etc, maar we moeten voorzichtig zijn met het versoepelen van sommige maatregelen”, aldus Danylo Palmeira, infectio-loog. Volgens Palmeira ontstaan ​​er gemiddeld 90 dagen na de eerste besmettingen nieuwe gevallen. “Er kunnen zelfs zeldzame, eerdere gevallen zijn, omdat de varianten verschillen van de oorspronkelijke structuur van het virus en dus gemakkelijker infecteren”, aldus Palmeira.