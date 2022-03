Leerkrachten binnenland willen schadevergoeding

De leerkrachten met als standplaats het binnenland, zijn gisteren naar het ministerie van Onderwijs getogen om hun misnoegen te uiten, omtrent de situatie in hun werkgebieden. De leerkrachten zijn twee weken geleden vanuit het binnenland teruggehaald naar de stad, omdat de gebieden onder water waren gelopen. Volgens enkele leerkrachten, is het de derde keer binnen een jaar, dat de plek waar zij les geven, is ondergelopen. Ook hun woningen lopen onder water volgens de leerkrachten. “Wanneer je naar de gebieden gaat om er les te geven, tref je lege woningen aan. Je probeert samen met je collega’s, de nodige dingen aan te schaffen, maar na elke overstroming lijden we enorm verlies. Vanwege het ministerie krijg je steeds te horen dat je zelf voor de onkosten moet omdraaien. Wel, we hebben geen geld meer, dus we gaan 18 april niet naar het binnenland, want de mensen die het beleid uitmaken, zouden dit ook niet willen doorstaan”, zegt een leerkracht in gesprek met een lokaal medium.

Volgens de leerkrachten laat de werkomgeving veel te wensen over. Ze geven aan, dagelijks in hoog wied naar de school te moeten lopen. Ook de leslokalenzijn slecht. “Er is geen materiaal om les te geven. We moeten het doen met twee pijpjes krijt per week. Als het op is, is het op. We hebben daar geen schoonmaaksters, aan het einde van de les moeten we zelf de leslokalen schoonmaken.

Boeken vallen uit elkaar”, aldus een leerkracht. De paasvakantie in het binnenland is per 28 maart ingegaan en zal tot 18 april duren. De reden voor de vervroeging van de paasvakantie is, de aanpak van de schade die is aangericht door de overstroming. De leerkrachten zullen in deze periode bijgeschoold worden.