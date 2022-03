‘Heleboel spookambtenaren leveren kritiek op regering’

De woordvoerdver van president Chandrikapersad Santokhi, Alven Roosveld, komt tot de conclusie, dat veel spookambtenaren via de media kritiek leveren op de regering. “Wan mooi sani san wan lo sma no sabi, na dat wan lo fu den sma san e rigeri so nanga wan pisi camera nanga wan pisi microfoon na sma san de in dienst fu lanti en na spookambtenaar’’, zei Roosveld gisteren in het SRS-programma Bel Tak Nanga Den Tiri Man. Roosveld reageerde hiermee op de opmerking van presentator Earnie Eenig, dat mediawerkers en programmakers er gretig gebruik van maken om kritiek te leveren op de regering en president. “We zullen geen namen noemen vandaag, maar het zijn personen, van wie derden ons doorgeven, dat het om personen gaat die in dienst zijn van de overheid. Ze zijn verbonden aan of het Bureau voor Volkscontacten of een ministerie, maar ze werken niet. Die mannen zijn of thuis gezet door de vorige regering, waardoor ze politieke zaken konden doen.

Uiteindelijk kan het niet, want de overheid faciliteert haar eigen oppositie”, zei Roosveld. ‘’Een aantal van de mensen die tekeer gaan op Facebook, betalen wij. Mensen die gewoon niet werken voor hun geld en gewoon trekken van het land, kosteloos zichzelf verrijken. Ze hebben niks anders te doen dan deze regering tegenwerken. Als we waren als de vorige regering, was hun uitbetaling waarschijnlijk stopgezet. We hebben nieuws voor ze. Een heleboel van ze gaan ingezet worden, omdat deze president nog steeds gelooft in het fenomeen dat hij zal werken met iedereen. Hun stemmingmakerij gaat ophouden”, voegde hij eraan toe.