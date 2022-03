Binnenkort reshuffling in de politieke top

‘Efficiëntie binnen regeringsbeleid vergroten’

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft tegenover ABC-Aktueel verklaard, dat er reshufflingen op komst zijn binnen de regering. President Santhoki heeft eerder aangegeven, dat er serieus wordt gekeken en geëvalueerd naar het functioneren van personen, maar ook de beste inrichting van bepaalde instituten. Over de samenstelling van de regering is er ook geëvalueerd, welke ministers hun rol in de regering goed vervullen, welke ministers de nodige ondersteuning moeten krijgen of vervangen dienen te worden.

Vervolgens zei Ramdin, dat de reshuffling ook geldt voor de parastatale bedrijven waar directeuren en raden van commissarissen, geëvalueerd zijn geworden. ‘’Dit proces zal voortgang vinden en de efficiëntie binnen het regeringsbeleid vergroten, maar ook ervoor zorgen dat we effectieve organisaties krijgen die in staat zijn het bestuur van het land, goed uit te voeren’’, zei Ramdin. Hij benadrukte dat er wordt gekeken naar zaken, hoe het beleid gevoerd wordt vanuit de verschillende ministeries. Volgens hem kan de regering overgaan tot betere organisatie en vormgeving, met daarbij een betere taakuitvoering die betere resultaten oplevert.

Ramdin verklaarde dat het proces van reshuffling absoluut geen aprilgrap is, maar dat het om serieuze zaken gaat.

De bewindsman wilde niet prijsgeven welke ministers vervangen zullen worden, volgens hem is belangrijk dat er een doelstelling is, waar nodig en noodzakelijk is voor een beter bestuur.

“Uiteindelijk is het de taak van de president om ministers te benoemen en ontslaan en die evaluatie maakt hij op basis van individuele gesprekken met ministers, maar kijkt ook naar het algemeen beleid”, aldus Ramdin.

