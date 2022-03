Jessurun trekt vordering tegen de staat in

Advocaat Clive Lachman, verklaarde on-langs in het radioprogramma ABC-actueel dat de vordering van het bedrijf Care For Salud N.V. waarvan Cleopatra Jessurun de directeur is tegen de staat Suriname wordt ingetrokken. Deze rechtspersoon houdt zich vooral bezig met activiteiten in de gezondheidszorg. Volgens Lachman had, Jessurun enighe tijd geleden een rechtszaak aangespannen tegen de staat omdat zij van mening was, dat het ministerie van Volksgezondheid over zou moeten gaan tot het keuren van een pand, gelegen aan de Mozartstraat, voor de opzet van een me-disch centrum. Het ministerie voerde zijn verweer in dit kort geding, en dat kwam erop neer, dat formeel de N.V. die geleid wordt door Jessurun, nimmer een vergunning had aangevraagd voor het opzetten van een medisch centrum. Het ministerie van Volksgezondheid was wel op de hoogte van plannen tot het opzetten van een medisch centrum in Nickerie, waarvoor er well vergunning was verleend. De vergunning was verleend voor het aantrede van de huidige minister van Volksge-zondheid en hij werd daarmee geconfronteerd. Lachman vertelde dat er een procedure geweest is, waarbij de geneeskundig inspecteur vorig jaar een inspectie heeft gepleegd in de regeerperiode van de huidige minister, waaruit is gebleken dat de geneeskundige inspecteur van het ministerie van Volksgezondheid een leeg staand pand aantrof, waardoor haar vergunning aanvraag volgens hem moest worden ingetrokken.

Lachman, zei dat voor het gerecht Jes-surun had verklaard dat door haar gebrek aan financiële middelen, zij toentertijd naar een investeerder zocht. Maar de investeerder had geen belangstelling voor Nickerie, maar wel voor Paramaribo. Jessurun zei dat het pand aan de Mozartstraat niet meer door haar wordt gebruikt en geen belangstelling meer heeft voor dit adres. De rechter hield Jessurun toen voor, dat als zij aangeeft dat het pand niet meer gebruikt wordt, en het door haar was afgestaan aan de eigenaar, dat zij dan nog steeds een belang heeft bij de vordering. Zij gaf echter aan geen belang meer te hebben bij de vordering. De eisende partij Care For Salude N.V. had dus geen andere keus, dan de haar in te trekken.