GEZAGSONDERMIJNEND OF GEZAGSVACUUM?

Velen vragen zich regelmatig af, hoe het komt dat steeds meer mensen doen alsof ze bestaande wettelijke regels met voeten kunnen treden en door hun subversieve houding, het leefgenot voor anderen in deze samenleving, onmogelijk maken. Zijn al deze wetsovertreders doelbewust gezagsondermijnend, of spruit hun gedrag voort uit het feit, dat er al geruime tijd tekenen zijn van een gezagsvacuüm in ons land? Als we alleen maar kijken naar het fnuikende gedrag van zovele automobilisten op het ogenblik en het nauwelijks of niet optreden van de politie tegen deze asocialen in het verkeer, die vrijwel op elke weg of verkeerskruising voor ongelukken kunnen zorgen, omdat ze ook daar, de regels aan hun laars lappen.

We denken niet dat het allemaal te maken heeft met de ondermijning van het gezag, maar wél dat het individu aan het uitzoeken is, hoever die kan gaan en hiermee wordt geaccentueerd, dat er daadwerkelijk sprake van een gezagsvacuüm en dat de overheid maar niet adequaat kan optreden, tegen deze wetsovertreders. Een van de zaken waar veel buurtbewoners tot groot ongenoegen, wel dagelijks en in het bijzonder in het weekend mee geconfronteerd worden, betreft de ernstige geluidsoverlast, veroorzaakt door automobilisten, die overdreven geluidsinstallaties in hun voertuigen hebben laten aanbrengen en daarmede hele buurten wakker schudden of houden. Aan de Wilhelminastraat ter hoogte van het Shell Station, heerst er elke zaterdagavond op zondagmorgen een ware terreur voor alle buurtbewoners. Een vreselijke herrie wordt er dan veroorzaakt door motorfietsen en automobilisten die met hun voertuigen een sound battle willen houden, en iedereen die van een goede nachtrust wenst te genieten, uit de slaap houden. Ook komen er figuren, die in deze buurt eventjes een race willen houden, met hun snelle auto’s en gierende banden voor overdreven lawaai zorgen. De gealarmeerde politie komt de zaak dan wel schoonvegen en let er niet in voldoende mate op, dat de meute richting Rietbergplein ‘On the Run’, Kleine Combéweg, Waka Pasi, Vlaggenplein van het Onafhankelijkheidsplein en de Waterkant trekt, om aldaar ook de grootste rotzooi, gepaard gaande met oorverdovende muziek, te trappen. De politie en haar afdeling Motor Surveillance Dienst, MSD, hebben dan hun handen vol om deze verstoorders van de openbare orde te verwijderen. Er bestaat nog steeds een Hinderwet en op basis van dit wetsproduct dat onzes inziens dient te worden gewijzigd, kan de politie nog steeds optreden. Vele benadeelden zijn en blijven van mening dat er voor deze ernstige geluidshinder, zware boetes dienen te komen met inbeslagname van alle apparatuur. Zolang men blijft talmen op Justitie, zal de zaak alleen maar erger worden. Het woon- en leefgenot zal voor veel mensen in bepaalde buurten totaal vernietigd worden. Het is namelijk zo, dat de mensen die voor deze vorm van terreur zorgen, helemaal niet in de voormelde buurten of uitgaanscentra van onze hoofdstad wonen. Ze komen wel en zeer nadrukkelijk, jouw leven en woonomstandigheid zwaar schaden. Het is te hopen dat met name de minister van Justitie en Politie, en misschien ook de DC van Paramaribo Noord-Oost, de koppen bij elkaar willen steken om hier een einde aan te brengen.