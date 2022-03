Slijngard: ‘Water binnenland trekt verder weg’

Volgens de coördinator van het Nationale Coördinatie-centrum voor Rampenbeheer-sing, Jerry Slijngard, kan er op enkele gebieden na, gesproken worden van een normaliserende situatie in het binnenland. Enkele weken geleden werden bepaalde dorpen in het achterland getroffen door wateroverlast. De overheid kwam vervolgens in door middel van drinkwater en voeding. Minister van Onderwijs, Marie levens, besloot de leerkrachten te verwijderen uit de gebieden en de scholen te sluiten tot nader order. “Het water in het binnenland trekt verder weg. Op enkele plaatsen na is de situatie zelf al genormaliseerd”, aldus Slijngard afgelopen week tijdens een persconferentie met betrekking tot de geconstateerde situatie.

Slijngard zegt dat door de normalisatie het tweede deel van de distributie van water en voeding zal starten. Hij vertelt dat de verder afgelegen dorpen in het zuiden van het binnenland, niet vergeten mogen worden. “Het gaat om enkele inheemse dorpen, die ook onder zijn gelopen. Vanwege de bodemgesteldheid in dat gebied is het water snel weggetrokken, maar de mensen zijn hun landbouwgewassen wel kwijt”, aldus Slijngard.

Ook met betrekking tot het onderwijs, zal er volgens Slijngard een aanpassing komen. Volgens hem zal dit komen in de paasvakantie, wegens het feit dat kinderen momenteel een achterstand hebben opgelopen. “Het zal nog even duren, voordat het normale onderwijs weer kan worden opgepakt, omdat we de lokalen moeten schoonmaken, kijken welke schade is aangericht”, geeft de coördinator aan. Volgens hem zal dit ook het geval zijn bij de zorginstellingen die zijn ondergelopen. Het NCCR heeft het Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) op de hoogte gesteld van de wateroverlast, waarmee Suriname te kampen heeft. CDEMA heeft een situatierapport samengesteld en opgestuurd naar de verschillende instituten en organisaties. Aan bevriende naties is een verzoek gedaan voor ondersteuning op basis van hetgeen Suriname nodig heeft. Slijngard zegt dat het hier niet alleen gaat om goederen en spullen, maar het betreft ook de expertise die gevraagd wordt aan de mensen.