Bushouders voelen zich in de steek gelaten door trekkers

Bushouders die vallen onder de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) verklaarden tegenover de krant, dat zij zich niet alleen in de steek gelaten voelen door de regering, maar ook door de mensen die op moeten komen voor de belangen van deze groep. De bushouders zeggen, dat zij de beloofde covid-compensatie tot op heden niet hebben ontvangen. ‘’We hebben als bushouders bijkans drie weken in een totale lockdown gezeten. Wij zijn de groep, die in feite afhankelijk zijn van onze dagopbrengsten. De regering heeft beloofd ons te compenseren, dus op grond van deze belofte, zijn we weer gestart met rijden. Maar kijk hoeveel maanden we verder zijn, maar niemand die naar ons omkijkt”, aldus een bushouder.

De groep vertelt in de lockdown periode schulden te hebben gemaakt op basis van de met de overheid overeen gekomen afspraken.

Echter hebben ze de aflossing hiervan uit eigen middelen moeten doen. “De mensen die de belangen van ons moeten behartigen, zijn plotseling politiek gelieerd en zwijgen als het graf. Als je ze nu zou vragen, hoe het met de bussector in Suriname gaat, zullen ze zeker zeggen dat het uitstekend gaat”, aldus bushouder.

De bushouders zeggen dat de aldoor stijgende brandstof ook een spelbreker is in het geheel. “We willen de tarieven niet blijven aanpassen, want vandaag onderhandelen we voor een bepaald tarief, morgen ligt de brandstofprijs twee maal hoger. Bovendien kan de consument het ook niet meer betalen. Laat de overheid met een goed beleid voor de bussector komen”, aldus een bushouder.