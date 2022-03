Ongevaccineerde jongeren missen antistoffen na covid-besmetting

De meeste kinderen en adolescenten hebben geen Covid-19-antilichamen in hun bloed nadat ze hersteld zijn van een SARS-CoV-2-infectie, hebben nieuwe gegevens bevestigd. Vanaf oktober 2020 rekruteerden onderzoekers in Texas 218 proefpersonen in de leeftijd van 5 tot 19 jaar die op enig moment in het verleden waren hersteld van covid-infecties. Elk leverde drie bloedmonsters, met tussenpozen van drie maanden. Meer dan 90 procent was niet gevaccineerd toen ze deelnamen aan het onderzoek. De eerste bloedtest toonde infectie gerelateerde antistoffen bij slechts een derde van de kinderen, meldden de onderzoekers vrijdag online in Pediatrics.

Zes maanden later had slechts de helft van degenen met de antilichamen ze nog steeds. De studie was bedoeld om de aanwezigheid van antilichamen te detecteren, die slechts één onderdeel zijn van de afweer van het immuunsysteem, niet de hoeveelheid antilichamen.

Het niveau van bescherming, zelfs bij mensen met antilichamen, is onduidelijk. Onderzoekers vonden geen verschillen op basis van of een kind asymptomatisch was, de ernst van de symptomen, wanneer ze het virus hadden of vanwege gewicht of geslacht.

“Het was voor iedereen hetzelfde”, zei Sarah Messiah van de UTHealth School of Public Health Dallas in een verklaring. “Sommige ouders denken dat alleen omdat hun kind Covid-19 heeft gehad, ze nu beschermd zijn en het vaccin niet hoeven te krijgen”, zei Messiah. “We hebben een geweldig hulpmiddel beschikbaar om kinderen extra bescherming te bieden door hun te vaccineren tegen covid.” Bron: Reuters