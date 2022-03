Achaibersing: ‘Wisselkoers reeds stabiel voor komst IMF’

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft vorige week de eerste evaluatie van het hulprogramma van Suriname, het Extended Fund Facility (EFF) Program, goedgekeurd. Uit het evaluatiemoment dat de regering met het IMF gehad heeft, is gebleken dat Suriname het programma conform de gemaakte afspraken uitvoert. Per kwartaal zal de regering evalueren met het IMF. Het IMF heeft na de goedkeuring, gelijk een tweede tranche van US-dollar 56 miljoen overgemaakt naar de Centrale Bank van Suriname, CBvS. Met dit budget moet de regering het Herstelplan uitvoeren, dat onder andere behelst het ondersteunen van sociaal zwakkeren door middel van het sociaal vangnet en het wederopbouwen van financieel systeem.

Naast de projecten die in het kader van het Herstelplan uitgevoerd worden, moet het budget ook dienen als dekking voor de overheidsschuld en het versterken van de institutionele capaciteit om witwassen en corruptie tegen te gaan. Ook moet de wisselkoers beteugeld worden. De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, zegt in het radioprogramma ABC Aktueel, dat de wisselkoers reeds stabiel was alvorens de regering in zee ging met IMF.

‘’De koers was vanaf juni vorig jaar, op eigen krachten in afwachting van de goedkeuring van het IMF-programma, gestabiliseerd. Met de goedkeuring van het IMF, hebben we nu een bredere basis”, zegt Achaibersing. Het stabiliseren van de wisselkoers is volgens Achaibersing, één van de maatregelen om de inflatie te proberen te beteugelen.

‘’Dit is niet slechts een taak van de minister van Financiën of van de Centrale Bank, maar van alle Surinamers.‘’Achaibersing verklaart, dat de regering vanaf aantreden een sociaal vangnet heeft uitgerold, zonder geld van het IMF. ‘’Vanaf het begin zijn zaken aangepast, wat gemaakt heeft dat we veel meer kunnen. We evalueren continue”, aldus Achaibersing.