SPWE reikt certificaten uit aan afdelingshoofden pg

De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft aan 15 afdelingshoofden van het parket van de procureur-generaal (pg) certificaten uitgereikt, voor het met succes doorlopen van de training “leidinggeven en effectief communiceren”. De training is gefinancierd door het Openbaar Ministerie (OM) met als doel, het upgraden van de kennis en vaardigheden van de afdelingshoofden en hen tools aan te reiken om toe te passen op de werkvloer. De certificaatuitreiking heeft plaatsgevonden op woensdag 23 maart 2022 op het parket van de pg.

Naushad Ketwaru, Consulent bij de SPWE, heeft de afdelingshoofden op het hart gedrukt om ook de goede motivatie die zij getoond hebben tijdens de training mee te nemen in hun werk en steeds effectiever te communiceren. Etienne Etman, directeur SPWE, heeft het belang van her- en bijscholing benadrukt. Hij heeft de afdelingshoofden bemoedigd om te allen tijde professioneel te blijven bij het uitoefenen van hun beroep en om zich te blijven scholen. Soikromo Martha, heeft namens alle afdelingshoofden de pg bedankt, voor het feit dat zij deze training hebben mogen volgen. Soikromo heeft duidelijk gemaakt dat de opgedane kennis van grote betekenis is voor het verbeteren van de communicatie op de werkvloer.

Garcia Paragsingh, waarnemend procureur-generaal bij het OM, heeft benadrukt dat de leidinggevenden zich ervan bewust moeten zijn dat effectief communiceren van eminent belang is voor het bereiken van succes. Zij heeft de afdelingshoofden op het hart gedrukt om de opgedane kennis te implementeren op de werkvloer. Paragsingh is tevreden met het resultaat dat alle cursisten de training succesvol hebben afgerond en wenste ze heel veel succes toe.