Bijzondere prestatie Surinaamse militairen bij Caribbean Military Academy

Eleos Peerwijk, cadet van het Nationaal Leger (NL), heeft een bijzondere prestatie geleverd bij het Initial Officer Training Programme van de Caribbean Military Academy (CMA) in Jamaica. Hij heeft daarvoor gisteren de Overseas Sword Award in ontvangst mogen nemen uit handen van de Britse prins William, hertog van Cambridge.

De Overseas Sword gaat naar de overzeese cadet die de beste prestatie heeft geleverd op het Initial Officer Training Programme. Naast Peerwijk heeft ook de Surinaamse cadet Argilio Frankly, een topprestatie neergezet. Hij kreeg hiervoor de Royal Military Academy Sandhurst Merrit Prize. Hierdoor hebben beide Surinamers geschiedenis geschreven. In totaal hebben 77 cadetten uit zeven landen met succes de training bij de CMA afgerond. Naast Suriname, participeerden Jamaica, Antigua & Barbuda, Barbados, Guyana, St Kitts & Nevis en Oeganda. Het ministerie van Defensie blijft ondanks diverse uitdagingen, investeren in opleidingen van het personeel. Hierdoor worden militairen in de gelegenheid gesteld om hun kennis te verruimen.