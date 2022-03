Dc’s ontvangen certificaat Management en Leiderschap

Het Korps der Districtscommissarissen (dc’s) heeft op 23 maart, de training Management en Leiderschap succesvol afgesloten met het in ontvangst nemen van een certificaat. De training werd de afgelopen weken verzorgd door Humphrey Bendt van het Institution for Transformational Leadership Education and Training (ITLET). Tijdens de training hebben de dc’s onder andere verschillende crises leren identificeren, hoe zichtbaar te zijn in het district waar zij de leiding over hebben, hoe in acute situaties te handelen en oplossingsgericht te werken. De training werd georganiseerd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), waaronder districtscommissariaten ressorteren. “U zult de tools moeten inzetten die zijn meegegeven tijdens de training en luisteren naar het volk”, zei Bendt. Hij verzorgt al jarenlang nationaal en internationaal management en leiderschapstrainingen. De dc’s gaven aan, dat de sessies zeer leerrijk en vruchtbaar waren en dat ze de opgedane kennis zeker zullen gebruiken in hun werk. Algemeen directeur Maverick Boejoekoe van het ministerie van ROS, sprak zijn waardering uit naar de dc’s die bereid waren de training te volgen om hun district beter tot ontwikkeling te brengen, en zo Suriname verder te verbeteren. De directeur voegde eraan toe dat er binnenkort een bijeenkomst gepland zal worden met de dc’s van de verschillende commissariaten.