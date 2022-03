Hoge benzineprijzen beginnen vraag te schaden

De brandstofprijzen hebben astronomische hoogten bereikt. Hoewel het gemiddelde licht daalde tot USD 4,24 per gallon voor gewoon loodvrij gas van zijn recordhoogte van USD 4,33, ligt de prijs nog steeds ongeveer 70 procent hoger dan een jaar geleden. Stijgende brandstofprijzen zijn over het algemeen gekoppeld aan geopolitieke gebeurtenissen (zoals de Russische invasie van Oekraïne). De VS hebben op 8 maart de invoer van Russische olie verboden, evenals van vloeibaar aardgas en steenkool. Hoewel de meeste Russische olie naar Europa en Azië gaat, wordt olie geprijsd via een wereldwijde markt. Het totale aanbod van olie is afgenomen door sancties tegen Rusland, maar de vraag is gelijk gebleven, wat ertoe heeft geleid dat gas op sommige stations in Los Angeles meer dan USD 7 kostte.

Hoe lang gaat dit nog duren?

De brandstofprijzen zullen niet snel dalen. Abhi Rajendran, onderzoeksdirecteur van Energy Intelligence, voorspelt dat ze tegen het derde kwartaal van dit jaar kunnen afnemen als “er een weg is naar een oplossing in de situatie tussen Rusland en Oekraïne, plus een nucleaire deal met Iran”.

“De andere factor die de prijzen zou kunnen drukken, is als de wereld in een recessie belandt die uiteindelijk de olieprijzen naar beneden trekt”, zei Rajendran.

Maar om de prijzen echt te verlagen, moet er meer aanbod zijn om aan de vraag te voldoen, wat volgens Rajendran “waarschijnlijk niet zal gebeuren in 2022, mogelijk in 2023”. Dat zou ook niet geweldig zijn, aangezien de enige manier om de klimaatverandering te matigen, is om de afhankelijkheid van olie en gas te verminderen, niet om het aanbod te vergroten. (Recent onderzoek toont aan, dat we de productie zo snel mogelijk moeten verminderen.) ‘’In de komende weken zullen de brandstofprijzen waarschijnlijk hetzelfde of iets hoger blijven en de komende maanden een nationaal gemiddelde van USD 4,50 per gallon kunnen bereiken’’, zei Rajendran.

Welke invloed hebben hoge brandstofprijzen op bezorgdiensten?

Bezorgdiensten en taxi’s proberen het voor chauffeurs gemakkelijker te maken om voor benzine te betalen door toeslagen aan ritten toe te voegen en chauffeurs geld terug te geven. De reacties van chauffeurs zijn beslist gemengd. In de VS hebben bedrijven zoals Uber en Lyft, toeslagen toegevoegd voor autoritten die rechtstreeks naar de portemonnee van de chauffeurs gaan, en Uber moedigt chauffeurs specifiek aan om over te stappen op elektrische voertuigen (alsof dat zo gemakkelijk zou zijn). Instacart volgde kort daarna en voegde 40 cent extra toe aan elke bestelling. Afzonderlijk bieden Lyft en DoorDash chauffeurs kaarten die geld terug op gas bieden.

Sommige werknemers vinden de toeslagen niet voldoende. Een petitie op coworker.org dringt er bij de bezorgbedrijven op aan, klanten nog meer in rekening te brengen voor ritten en voor bedrijven om minder geld te verdienen met tarieven. ‘De benzineprijzen drijven ons uit de rideshare-industrie. We hebben een tariefsverhoging nodig!’, staat in de petitie. Ondertussen willen Amazon Flex-chauffeurs dat het bedrijf iets doet om de gasprijzen te compenseren. De chauffeurs – onafhankelijke contractanten die via een app voor Amazon werken – kwamen vorige week bijeen om Amazon te vragen Uber, Lyft en anderen te volgen bij het betalen van benzine.

Wat doen regeringen om de hoge gasprijzen aan te pakken?

In Californië, waar de gasprijzen op sommige plaatsen boven de USD7 per gallon uitkwamen, heeft gouverneur Gavin Newsom een hulppakket voorgesteld dat USD 9 miljard aan rechtstreekse betalingen aan autobezitters omvat – inclusief degenen die elektrisch rijden – evenals USD750 miljoen gratis of met korting subsidies voor openbaar vervoer. Als onderdeel van het programma voor gasprijsverlaging, zouden autobezitters al in juli een korting van USD 400 per geregistreerd voertuig (maximaal twee auto’s per persoon) ontvangen. Op nationaal niveau hebben House Democrats financiële hulp voorgesteld voor worstelende Amerikanen, maar de voorstellen zijn naar verluidt, nergens in het Congres terechtgekomen en het is onwaarschijnlijk dat een programma vergelijkbaar met dat van Californië, zou slagen. Ondertussen overweegt president Biden naar verluidt, verschillende manieren om de gasprijzen aan de pomp te verlagen, waaronder een vakantie op de gasbelasting en kortingen voor consumenten. “De president en ons nationale veiligheidsteam en ons economische team werken momenteel overuren om een reeks binnenlandse opties te evalueren en te onderzoeken”, zei perssecretaris Jen Psaki van het Witte Huis deze week.