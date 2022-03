Bedrijfsleven Trinidad niet eens met uitspraken Jagdeo

De leiders van de Chaguanas Kamer van Industrie en Koophandel en Couva Point Lisas Kamer van Koophandel, hebben recente opmerkingen over Trinidad & Tobago (T&T) door Guyana’s vicepresident Bharrat Jagdeo, als ongelukkig bestempeld, en zeggen dat het geen goede beoordeling is van de huidige staat van T&T. In een recente YouTube-video zei Jagdeo, die blijkbaar een bijeenkomst toesprak over de voordelen van de zich ontwikkelende energiesector van Guyana, dat een deel van zijn olie- en gasbronnen moet worden gepompt om de infrastructuur te bouwen, zodat de niet-olie- en gassector in de toekomst banen kan genereren.

Jagdeo zei: “Want als we dat niet doen als het oliegeld weg is, zullen we armer zijn dan veel andere landen in de wereld.” Hij vervolgde: “Kijk naar wat er nu in Trinidad gebeurt, Trinidad valt uit elkaar, en dat is zacht uitgedrukt – uit elkaar vallen! Geen banen, aanhoudende periodes van negatieve groei en het daglicht voor de nabije toekomst niet zien.”

De opmerking zette minister van Buitenlandse Zaken Amery Browne ertoe aan, om de kwestie te bespreken met de minister van Buitenlandse Zaken van Guyana, Hugh Hilton Todd, en kreeg ook negatieve kritiek van sommige kringen online.

Richie Sookhai, president van de Chaguanas Kamer van Industrie en Koophandel, reageerde gisteren op Jagdeo’s opmerkingen en zei dat Caricom-landen zich op dit moment moeten concentreren op eenheid. “Het is heel jammer dat ambtenaren uit Guyana negatieve opmerkingen maakten over de economie van T&T. In een tijd waarin de wereld uit een pandemie komt en we te maken hebben met oorlogen in verschillende delen van de wereld, moeten we in het Caribisch gebied kijken naar eenwording tot een zelfvoorzienende supermacht”, vertelde Sookhai aan Guardian Media. “We hebben onze uitdagingen gehad zoals veel andere landen, we zijn een veerkrachtig volk en onze sectoren pakken weer op en bewegen weer.”

Sookhai zei dat de relatie tussen T&T en Guyana niet verder onder druk mag komen te staan. “Het is jammer dat mensen aan het roer meer druk op de gespannen relatie willen leggen.” Hij zei dat veel internationale bedrijven op zoek waren naar een winkel in T&T. “We hebben een veerkrachtige productiesector, een bouwsector en onze olie en gas is niet wat het was. We zijn een grote speler en die opmerkingen moeten worden heroverwogen.”

Mukesh Ramsingh, hoofd van de Kamer van Koophandel van Couva Point Lisas, zei ook dat de Kamer het niet eens is met de opmerkingen van Jagdeo. “Onze economie is nog steeds niet volledig geopend en veel mensen zijn weer aan het werk”, zei hij, verwijzend naar de suggestie van Jagdeo dat er geen banen beschikbaar waren. Ramsingh zei dat T&T ‘’nog lang niet uit elkaar valt’’. Hij zei zelfs dat er voorafgaand aan de pandemie, een tekort aan arbeidskrachten was. Hij zei echter dat de bouwsector weer aantrekt en dat zodra T&T volledig heropent, T&T groei zou moeten gaan zien.

Bron: stabroeknews